7+7返家難查！陳時中認「不可能裝監視器」：靠大家自律

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

春節檢疫「7+7+7」已有履行者採檢陰性後，返家居家檢疫。但負責管控鄰里居檢對象的前線里長則反映，就算有人違反規定和家人共用衛浴等，也很難查核，擔心會因此出現風險。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，自主部分的確不可能裝監視器在他們的房間裡，還是要靠大家的配合跟自律。

首批「7+7+7」旅客採檢陰性後已可返家做居家檢疫。不過，需協助掌握相關檢疫者情況的里長憂心，無法確實稽核居檢者是否有違反規定，擔憂造成風險。陳時中今（23）在疫情記者會上提到，回家是自主的情況下，我們也不可能裝監視器在房間裡，而防疫需要靠大家長期配合和自律，共用浴室跟房間是絕對不准的，被查到當然重罰。

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陳時中說，先前有被問到若居家檢疫共用衛浴、或有人甚至提到串門子拜訪的狀況，他要再度強調，居家檢疫讓大家回家是給予信任，希望能讓民眾方便一些；而當居檢有同住家人時，雖然都要打過完整疫苗，但不代表這樣就可以在家裡交流。

陳時中指出，回到家裡做居檢就跟防疫旅館或集中檢疫所一樣，足不出戶、不該共餐、有獨立浴廁，相關清潔衛生也都要跟防疫旅館守則一樣，不是回到家就代表可以在家中「趴趴造」，要在家中「趴趴造」，唯有一人一戶的情況，絕不能是一人一室。

陳時中再次呼籲，居家檢疫「一人一室」的活動範圍，就是「一室」裡；若一人一戶，活動範圍就在「一戶」。他也請家人一起配合規定，社區風險才能降到最低。