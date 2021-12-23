新增4例Omicron境外移入　目前累計16例個案！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4例Omicron境外移入，兩例來自美國、兩例來自英國，和之前12例一樣都屬於突破性感染，年齡分布也偏年輕族群，16例中只有2例是50歲以上民眾，其他都是10幾歲～30幾歲。

Omicron個案中，一例案16908是12/14入境，在機場做唾液採檢是陰性，不過到防疫旅館後，12/15開始有喉嚨痛症狀，自行快篩是陰性，不過後續症狀沒改善，12/17再做一次快篩就變嬴姓，送醫檢驗確診PCR陽性Ct值19，病毒量較高，已送負壓隔離病房隔離，這位算是從入境到確診中間隔3天，不過也是在邊境攔截。

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▲12/23邊境攔截Omicron病例。（圖／指揮中心提供）



另外，今也新增13例境外移入個案，為8例男性、5例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(10例，案16952-16954、案16956-16962)、多明尼加(案16955)、俄羅斯(案16963)、立陶宛(案16964)，入境日介於今(2021)年12月7日至12月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,829,258例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,810,401例排除)，其中16,853例確診，分別為2,200例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。