萬丹紅豆牛奶節恢復舉辦　熱心企業提供200大西瓜免費品嘗

▲萬丹鄉農會肥料倉庫於紅豆牛奶節期間，有免費西瓜可吃 。（圖／取自萬丹鄉農會臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

萬丹鄉紅豆牛奶節暨跨年晚會2020年因疫情停辦1年，今年恢復舉辦，於25、26兩天舉行，今年將設立大型的裝置藝術及稻草迷宮，讓親子有吃又有玩；而萬丹鄉農會也在農會肥料倉庫，佈置大型彩繪牆及青農攤位，地方愛心企業摩笙包裝材料公司董娘施秀如提供200粒免費西瓜及曾任中華花藝設計協會屏東縣分會理事長陳淑娜製作的折型氣球，令民眾很期待。

萬丹紅豆節在萬丹公園舉行，公所邀請了九天民俗技藝團來表演，另有飯湯比賽、紅豆粥美食品嚐、農會假日市集、親子趣味、踩街活動等活動，各種美食攤位、大型裝置藝術、稻草迷宮等內容。

萬丹鄉農會則在農會市場肥料倉庫，備有攤位，提供在地青農、小農優質農產品以及加工品，有農友種植的巨無霸水果玉米、有機驗證蘆筍、無毒蔬菜、紅鬚玉米筍、咖啡與加工產品如青草茶、荖葉香腸、黑棗、紅棗、陳年老茶、蜂蜜等。

其中有萬丹青農郭宇昭生產的結球白菜，具有台灣農產品生產追溯條碼，對於田間栽培管理相當用心與堅持，也多次配合農糧署的農作物質譜快檢，檢驗合格。

青農陳章裕生產的巨無霸水果玉米，具有台灣農產品生產追溯條碼，不僅對於田間栽培管理相當用心與堅持，也多次配合農糧署的農作物質譜快檢，檢驗合格，並常參與台北希望廣場的展售，巨無霸水果玉米頗受好評。

原本在北部電子業擔任軟體工程師簡志雲，返鄉從農，選擇種植有機蘆筍並取得驗證，並將其經營農園取名「有信」，藉此傳達給消費者「堅持有機，值得信任」的理念，在每一包蘆筍的包裝上，附上FB粉絲專頁的QR-Code 連結，讓購買蘆筍的消費者皆能了解「有信」的相關訊息。

在家排行老二的林姿君，和手足一同從父母手中接棒經營在地養身青草行，除了本身經營青草茶、風茹茶等相關產品，因家人喜歡研究料理而共同設立「新創料理廚藝坊」，活動當日推出全台獨家首創荖葉香腸，讓民眾一起來嚐鮮。