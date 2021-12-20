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解約要賠2.5萬！老農遇「保險黃牛」　農會：絕不能提供診斷證明

▲鹿谷鄉老農疑遇「保險黃牛」，簽農保理賠申請代辦合約後才發現受騙。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲鹿谷鄉老農疑遇「保險黃牛」，簽農保理賠申請代辦合約後才發現受騙。（圖／翻攝自鹿谷鄉公所官網）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉林姓老農罹患肺部纖維化，一名洪姓女子表示可就其病情代為申請農保理賠10萬元，且事成後才收費3成、但若提前解約須賠2萬5000元，林翁簽約後才知可能遇上「保險黃牛」，要求無償解約卻被反嗆「法院見」；鹿谷鄉農會提醒，遇此狀況一定不能提供診斷證明，才能阻止詐騙份子繼續辦理手續詐取不法款項。

林翁的女兒向媒體投訴，指自稱專事農保等諮詢服務工作的洪姓女子，日前突然致電家中並登門拜訪，向70多歲的林翁詢問，得知其擁有農保資格、過去因工作操勞而患有胸腔病症「肺纖維化」，隨後表示她來自合法公司，可以代替老人家申請農保相關理賠，依林翁狀況約可領取約10萬元，公司還會陪同就醫掛號、開立診斷證明，並強調理賠金順利匯入其戶頭後，才會收取3成服務費，並以「大家都在（申）請」等說法加以勸服。

然而，洪女又向林翁指出，若事後欲解約，須賠償2萬5000元違約金，林翁半信半疑下簽下合約，並提供身分證、存簿等供洪女翻拍；林翁的女兒回家後檢視合約，發現其中有詭，而且素未謀面的洪女竟對家中聯絡方式、甚至林翁夫婦倆個別就醫病史瞭若指掌，上網又查不到該公司資料，提醒父親可能遇上「保險黃牛」。

▲洪女提供的委託契約書，載有服務費抽成、違約金等可疑條款。（圖／記者高堂堯翻攝）

恍然大悟的林翁立刻致電洪女，要求解約並歸還相關資料，但對方推稱資料已交回公司，不可能歸還，「如果堅持要解約，就法院見」；林翁女兒打算委託律師寄發存證信函、單方面解約，並轉送勞保局和農會等相關單位備查，希望能儘早完成解約，讓老人家回復平靜生活。

鹿谷鄉農會保險部表示，這種委託契約上有提及抽成、違約金，百分之百就是「保險黃牛」，「如果抽3成，10萬塊就分到3萬欸！哪有那麼好賺的？」在鄉下地方老人家多、年輕人口外移嚴重，也給了不肖人士可乘之機，幾句甜言蜜語、噓寒問暖，還陪老人家去醫院，不明就裡受騙簽約。

農會指出，若有接獲可疑的申請代理人或遞件，他們除了會向簽約者本人再次確認，也會向勞保局通報疑似保險黃牛，視情況派員訪查；最重要的還是不能任意簽約，若簽約後才發現受騙，一定不能配合就醫、提供申請理賠金必須的診斷證明，才能阻絕詐騙份子完成手續、詐得款項。
 

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