蔡英文臉書第七都貼文發酵　楊文科、林智堅空中互噴

▲蔡英文總統昨天晚上在臉書表示，將加速修法促成新竹縣市合併議題。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者陳凱力／新竹報導

蔡英文總統在昨日晚間於臉書表示，將加速推動相關法案通過，促成新竹縣市合併升格，貼文一出，果然又為新竹地方政壇點燃戰火。新竹縣長楊文科第一時間跳出來表示，倉促修法強逼竹竹苗合併的做法「令人無法了解」，不了不服氣，更氣憤自己被斷章取義，實在荒謬，孰不可忍。

▲楊文科隨後也在蔡英文的臉書下回應，拒絕強渡關山，強迫升格。（圖／翻攝楊文科臉書）



楊文科臉書全文：

一、昨天，蔡英文總統在民進黨中常會下令，要求民進黨籍立委，因為時間考量，要儘速通過《地方制度法》修正草案，讓新竹縣市合併升格。

【回應】

1.竹竹苗合併升格無須修改法令，現在修改法令，強迫新竹縣市合併升格，不是「由下而上」的作法，非要「由上而下」的方式，您的作法、想法，令人無法瞭解、無法接受。如果修法通過，新竹縣也可以跟苗栗縣「由下而上」合併升格。

2.如果以科技首度為由，竹竹苗就是科技首都，竹科都在三個縣市裡面，您為何非要竹竹合併升格，當然人很多人猜疑，我不願意揣測，只是令人難以服氣！

二、民進黨立院黨團總召柯建銘說「林智堅是倡議，新竹縣長楊文科自己講要合併升格，並說要修地制法；現在民進黨贊成後，他們又講竹竹苗合併。」

【回應】

1.柯建銘總召、林智堅市長都是斷章取義，擷取對他們有利的片段，當時提出合併升格時，我的想法是要升格為直轄市，如何合併升格？各種不同的方式，需要大家要討論，而不是斷章取義，說我同意升格。你們將自己的主張栽贓到我頭上來，是可忍，孰不可忍！

2.民進黨一向用栽贓的方式，說這是我的意思。合併升格是大事情，要大家討論，到底如何做是最合理的。竹竹苗合併，無須修改法令的方式你們不做，非得透過修法，強硬促使竹竹合併升格，真的太過荒謬。民進黨不要擷取別人的一句話就當寶，真的是讓人無法接受這樣無理的對待！。

▲林智堅拿出楊文科的臉書照回酸，「不知道楊縣長是忘記了，還是害怕想起來」。

無意外的，新竹合併話題又成為藍綠攻防，楊縣長發文後不久，新竹市長林智堅也做出回應：

楊文科縣長在9/6媒體專訪他的報導出來後，很快就透過臉書回應「我的立場很清楚：『我贊成新竹縣市合併升格為第七都（直轄市）！』」，9/7更在臉書加碼寫下「共同協商加速修法力拼第七都」、「今天，新竹市林智堅市長表示，同意並支持我所提出新竹縣市合併升格為第七都的主張」等語。

「不知道楊縣長是忘記了，還是害怕想起來」林智堅市長再度向楊文科縣長喊話，既然縣市民都期待縣市能夠合併升格，請楊縣長不要因為黨意、地方民代的壓力，而忽略縣市民的民意。

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