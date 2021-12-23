竹竹苗怎合？產經政大老都表態　楊文科：先談合作再談併

▲楊文科認為，三縣市合併、怎麼合，都要坐下來好好討論，先談合作再談合併，而不是一人一黨說了算。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣市合併議題逐漸白熱化，民進黨核心高層在公投後召開討論，第七都成不成、竹竹還是竹竹苗一起合、苗栗切不切、或者只合併不升格…都為竹苗政壇一石激起千層浪。國民黨籍縣長楊文科、徐耀昌、政壇大老們憂心，大方向問題還無解，配套措施更未完善規畫，但觀民進黨及林智堅動作頻頻，憂心綠營恐利用立院過半優勢，強行叩關通過，紛紛出面表達意見。

苗栗縣長徐耀昌公投後接受媒體訪問時就表示，縣市合併必須考量共同生活圈等層面，周邊配套的措施及辦法等都是長遠之計，但是光新竹縣、市合併，新竹縣民就不見得同意，更何況還要納入苗栗縣，若如林智堅打算，只將苗栗金雞母頭份、竹南併入，其餘則劃入台中市，又把苗栗縣置於何地？痛批林智堅吃相難看。

日前新竹縣府辦理「110年竹縣跨『市』代高峰論壇」，以大新竹合併升格為主軸，透過20個不同產業別，近200位新竹縣市居民、學生及工作者共同討論。現場除了官產學研民五力，還有前新竹市長林政則、聯華電子榮譽副董事長宣明智、前新竹縣長林光華、台灣產經建研社理事長洪奇昌、中華大學副校長解鴻年及摩斯漢堡董事長林建元，六位來自不同領域的專家，各自分享合併議題與觀點。

楊文科認為，以目前《地方制度法》規定，竹竹人口數並不足以升格，若要搶在2024選舉前完成合併，最好的方式就是「竹竹苗合併升格第七都」，楊文科說，「與其倉促合併，不如大家坐下來好好討論」，若合併升格真是為百姓謀福祉，縣市首長又怎可能沒作為呢？

▲日前新竹縣府針對合併議題邀請官產學研民五力，以及六位經政壇大老前往討論。（圖／記者陳凱力翻攝）



前新竹市長林政則以自己擔任行政院政務委員時，桃園縣升格為準直轄市的案例說，當時桃園縣升格的關鍵就是「人口問題」，如果人口要件無法達標，就是不合法。 宣明智也以自身科技業領導的經歷提出，「合併與合作是兩件不同的事情」，認為有合作的機會，假設民眾福祉有幫助，根本不需要等到合併，就應該立即實行，強調「合併有利有弊，但合作絕對是有利無弊」。

「合併升格這件事，應審慎考慮為宜，要符合法治精神與程序正義」，楊文科日前受訪時曾表示，縣市合併升格的涉及層面廣大，除了國土規畫、地方制度法及財政收支劃分法等面向，更重要的是需要民意的支持，應該與地方充分溝通討論，他認為大新竹合併確實可以討論，不過如果要趕在明年就完成，恐怕會引發很多問題及後遺症，強調縣市合併升格不是一人或一黨能說了算。

▲楊文科表示，縣市合併升級涉及層面之廣，除國土規畫、地方制度法及財政收支劃分法等面向，還需要民意支持，應充分溝通討論，若為了選舉倉促過關，恐引發許多後遺症。

因此楊文科認為，應先談合作再談合併升格，且具體相關應由新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府共同磋商合作，合併升格還牽扯到國土劃分以及財政收支劃分，中央也應做出合理的法令修訂，無論未來是否合併、竹竹合併升格或竹竹苗合併升格，將會列入後續縣府施政計畫研議。

▲新竹縣跨「市」代高峰論壇。(影／新竹縣政府提供)