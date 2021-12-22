處理顏寬恒檢舉！NCC發函民視、三立　主委竟拿王力宏類比...她氣炸

▲顏寬恒。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選明年1月9日舉辦，國民黨籍候選人顏寬恒指控遭部分政論節目窮追猛打，向通訊傳播委員會（NCC）檢舉違反比例原則。NCC22日表示，顏寬恒申訴45件，民眾檢舉13件，依法處理，也已發函民視跟三立啟動自律機制。NCC主委陳耀祥說，就像最近某藝人婚姻事件一樣，也佔滿所有媒體版面，NCC原則上不會介入新聞選材；然而拿王力宏類比顏寬恒的說法，讓國民黨文傳會副主委王鴻薇氣炸。

陳耀祥22日上午赴立法院交通委員會進行專題報告並備質詢。國民黨立委洪孟楷表示，現在中二補選在即，很多民眾發覺政論節目鋪天蓋地對特定候選人進行報導與討論，而上週有民眾向NCC檢舉，NCC也說注意到，請問有幾件檢舉案？

陳耀祥回應，目前電視36件、廣播5件。對於洪孟楷說，NCC去年否決中天換照理由之一，是中天報導特定人物過高，違反新聞自律一事，陳耀祥則表示，不是報導過多的問題。

NCC內容處處長黃文哲進一步指出，上周接到顏寬恒的檢舉，申訴總共有45件（電視36件、廣播5件），民眾檢舉13件，會分兩部分處理；第一，顏寬恒來函指控違反事實查證原則部份，要調帶處理，也請顏具體指出哪個時段、哪些內容違反事實；第二，公平原則部分，已經發函民視跟三立啟動自律機制，提交倫理委員會討論，並要適時處裡。

洪孟楷質疑，明年1月9日就要補選，是否緩不濟急？陳耀祥指出，第一，當事人向NCC檢舉，會依法處理；第二，《衛廣法》40條有答辯請求權，建議申請人可以要求相同時段，給予答辯機會；第三，更正請求權問題，如果報導錯誤，媒體人有義務回應申請人。

陳耀祥也說，中二選區罷免時任陳柏惟時，就成全國政治關注焦點，可看出新聞題材一波波像海浪一樣，就像最近某藝人婚姻事件一樣，也佔滿所有媒體版面；NCC原則上不會介入新聞選材，也不會下指導棋，顏寬恒的檢舉已依照《衛廣法》22條規定，先請業者啟動自律機制。

但王鴻薇不滿NCC的放式，批評他們扯王力宏。王鴻薇晚間在臉書表示，綠媒政論節目每天「伺候」顏寬恒，已成「議顏堂」，嚴重狀況幾乎與去年NCC不准中天新聞台換照的理由如出一轍；NCC裁罰理由是不適當地過高比例報導某特定政治人物、候選人或政黨，但王力宏有要參選嗎？娛樂新聞跟政論節目意圖使人不當選，能是一樣的嗎？拿王力宏類比顏寬恒，完全是錯誤類比。

王鴻薇說，面對NCC不作為，呼籲民眾一人一信向NCC檢舉，王力宏已經很忙了，NCC這鍋你自己背吧。