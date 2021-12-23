海底撈口味普卻「一堆人排隊搶吃」？　網吐1超強優勢：哪家比它好

▲海底撈用餐時間總是很多人排隊。（圖／記者黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

海底撈來台多年人氣不減，每到用餐時間都大排長龍，有網友實際去吃了以後覺得，「海底撈是不是過譽了」，吃完沒有特別驚豔的感覺，不過內行人指出，海底撈最大賣點並不是火鍋，而是另一項其他火鍋店都難以超越的優勢。

原PO在PTT表示，他每次經過海底撈都看到一堆人在排隊，好奇到底有多美味，昨天下班帶女友去一探究竟，結果整頓晚餐吃下來並沒有印象深刻之處，「就是去超商買滿漢大餐，加我家對面的四神湯，加在一個有隔板的火鍋裡面而已」，不理解其他客人願意花時間排隊的原因為何，「有沒有臺灣人愛看到人排隊就跟著起秋的八卦？」

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▲海底撈賣點不是在食物。（圖／記者黃士原攝）



網友認為，海底撈口味確實不到頂尖，價格也偏貴，「一般般，品質穩定」、「一般時間不會去吃，都是半夜兩三點選擇不多的時間吃」、「不難吃啦，但好貴，那個價格會想拿去吃別的」、「味道是不差，但是那價錢不是很能接受。」

死忠顧客指出，海底撈有名本來就是靠「服務」，論服務的周到程度，台灣還沒有其他連鎖火鍋店比得上，「賣服務的吧，我覺得最好吃的東西是牛蒡」、「就...吃服務的，中國人很愛把你捧高高這種服務態度」、「服務吧，你要吃美味應該要找不是連鎖的」、「帶小朋友很棒都幫你傳（準備）好了，有哪家比它好？」