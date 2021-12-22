海底撈關300分店「旗下8副牌倒一半」　牛肉麵一碗30元CP值仍慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

知名連鎖麻辣火鍋店海底撈面臨上市以來最大的關店潮，年底前將關閉300家店面，就連在副品牌的經營也遇到挫折，旗下8個速食品牌有一半都出現門市陸續全面歇業的狀況。

▲海底撈旗下的副品牌近期遭遇經營挫折。（圖／CFP）

根據《界面新聞》報導，海底撈在中國河南省鄭州市的速食品牌「喬喬的粉」在開業10個月後宣布關門歇業，當初開幕時，該品牌主打土豆粉（馬鈴薯粉條），每碗售價人民幣8.9元（約新台幣38元），試圖以「極致性價比（俗稱高CP值）」進軍市場；而同樣開在鄭州的「佰麩私房麵」也在近期關閉門市，該品牌主打伴麵和湯麵，不論是牛肉燴麵還是番茄湯麵，都是均一價人民幣7元（約新台幣30元）。

產品價格更低廉的「撈派有麵兒」，牛肉麵一碗人民幣6.99元（約新台幣30元），特色涼麵只要人民幣2.99元（約新台幣13元），但也已經在近日關閉位於四川成都的3間門市；另外，位於北京酒仙橋的日式料理店「大牟田」，主打蛋包飯、烏龍麵等日式料理，價格大約為人民幣30元（約新台幣130元）左右，目前也已經關閉，眼下海底撈尚存的副品牌餐飲門市只剩下13家。

截至21日報導前的統計，2021年4月推出的「苗師兄鮮炒雞」門市數量還有3家，2020年推出的「飯飯林」也是3家，同樣在2020年開業的「秦小賢」仍有3家，2019年開業的「十八汆」則還有4家。

海底撈曾向媒體表示，像苗師兄鮮炒雞等副品牌都是內部員工嘗試的創業項目，現階段都還在探索中，目的是想鼓勵員工嘗試新模式，帶給顧客更多元、豐富、高性價比的選擇。然而，餐飲業競爭激烈，就算這些副品牌有海底撈這棵「大樹」，但在尚未建立品牌影響力之前，店面租金、人力成本以及疫情帶來的影響，都不是低價策略可以輕易打平的。

報導中提到，海底撈在副品牌上的探索，顯然還沒取得突破點。根據2021年海底撈的中期財報顯示，旗下其他餐廳經營收入有所增長，從2020年前6個月的人民幣1200萬元（約新台幣5235萬元），成長至人民幣9153.8萬元（約新台幣3.9億元），但在整體營收貢獻占比，僅從0.1％上漲至0.5％，拉動的整體業績還是有限。