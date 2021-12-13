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蔥殘留農藥、鴨血標示不全　北市新千葉火鍋、三媽臭臭鍋抽驗違規

▲▼北市衛生局公布火鍋料、冷凍冷藏食品抽驗查核結果，圖為標示不符合鴨血、不符合品質青蔥。（圖／台北市衛生局提供）

▲北市衛生局公布火鍋料、冷凍冷藏食品抽驗查核結果，圖為不符合品質青蔥。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

寒冷的天氣，大多數民眾喜歡來碗熱呼呼的火鍋暖暖身體，或因工作繁忙，找尋方便又快速、僅需復熱即可食用調理食品。台北市政府衛生局於10月至11月中執行火鍋料、冷凍冷藏食品專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場、超市、網路平台等，共計抽驗38件，其中3件品質不符規定，不合格率7.9%，另查核2件標示不符規定。

台北市衛生局表示，此次共計抽驗38件產品，包括5件青蔥、3件鴨血、22件火鍋料加工製品（豆製品、貢丸、魚丸、米血糕、蒟蒻、小卷）、8件冷凍冷藏食品檢驗項目，包括重金屬鉛及鎘、食品添加物（如防腐劑12項、殺菌劑、漂白劑、著色劑等）、動物性成分、衛生標準（腸桿菌科、大腸桿菌及沙門氏桿菌）等。

北市衛生局提及，結果2件青蔥檢出殘留農藥，其中1件用於位在北市萬華區的新千葉火鍋西門店，使用的蔥不符「農藥殘留容許量標準」，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局指出，1件千張鍋貼（麻辣）結果衛生標準不符規定，違反《食品安全衛生管理法》第17條規定，依同法第52條第1項第2款規定，應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。衛生局已要求抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局辦理。

另外，此次特別針對火鍋業者進行現場菜單標示、實際使用食材查核，其中2件鴨血經衛生局驗出含雞成分，屬非百分之百鴨血，雖然傳統上習慣稱為鴨血，但於菜單僅標示為「鴨血」，未說明完整產品內容物，易使民眾誤解為百分百純鴨血，衛生局已要求北市士林區饗美小吃店（八方悅精緻鍋物）、北市松山區三媽臭臭鍋松山店改正。

▲▼北市衛生局公布火鍋料、冷凍冷藏食品抽驗查核結果，圖為標示不符合鴨血、不符合品質青蔥。（圖／台北市衛生局提供）

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