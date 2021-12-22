重要節日做到「3件事」　讓12星座男超有面子

▲小心意大感動，讓12星座男感到超有面子的方法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

這週就是聖誕節了，接下來還有跨年，一連串節日，要如何打動12星座男的心？據《星座好朋友》網站分析，只要用對方法，對方就能感受到你滿滿的心意，是什麼呢？一起來看看吧！

準備好小禮物

代表星座：雙子男、巨蟹男、水瓶男、雙魚男

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對於最重視儀式感的這些星座男，各種特別節日當然不能缺少禮物，但誰說重要節日只有男生需要準備禮物，他們偶爾也想被呵護，重要節日要是另一半能夠準備小禮物，無論價錢多少、有多貴重，即使只是簡簡單單一盒巧克力，也足夠把你的心意傳遞給他們了，能收到你親手準備的禮物真的超有面子。

特別用心打扮

代表星座：牡羊男、獅子男、天秤男、射手男

外貌協會代表的這些星座男，在重要節日絕對會特別打扮一番，若是你也為他們特別打扮，也許是特地畫上一個精緻的妝容，或是穿上特地準備的小洋裝，都能讓心愛的他們眼前為之一亮，把自已最美的一面讓他們看到，不但能夠讓自己在他們心目中大大加分，更能讓他們覺得站在你身邊超有面子。

你真心的感謝

代表星座：金牛男、處女男、天蠍男、魔羯男

這些星座男比較細膩、務實，他們比較不在意外表能看見的東西，雖然你準備小禮物、特別打扮，也多少能夠打動他們，但他們最想要的還是你真心的感謝，所以記得在特別節日的時候好好說聲感謝，一句「謝謝你一直以來這麼愛我」，就算他們沒有表現出來也一定感動在心裡，覺得自己對你付出再多都是值得的。