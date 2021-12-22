甩塞車汙名！國1彰化員林段今全線通車　雙向8車道「無路肩」　　

▲連假必塞國道一號彰化員林段拓寬工程今日全線啟用。（圖／高公局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了改善壅塞狀況，道路國一彰化員林段改善工程(國道1號199K到210K)於今年5月下旬開工，將雙向6車道增加為8車道，沿線雖無路肩，但增加8處避車彎供車輛緊急停放，高公局趕在今天正式對外開放，希望對於即將到來的2022年元旦及長達9天連假的農曆春節，皆可望有效提升行車速率。

高速公路局中區養護工程分局指出，國道1號員林路段199K到210K，原訂2022年1月27日農曆春節前完工通車，11月9日先開放埔鹽路段，其餘路段則於今日全線開放通車，比原訂工期提早1個月。

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高公局另預估，111年元旦連假期間，埔鹽系統交流道銜接台76線交通量大，尖峰流量南、北方向進入國道1號高達約1100輛次，其中南向入口尖峰每小時約達900輛。路段交通改善工程採縮減車道及路肩寬度方式增加1輔助車道，故道路容量由每小時5280輛次，增加為每小時6400輛次。

高公局再次提醒，彰化至員林道路路幅已全部作為車輛運行使用，外側路肩寬縮減為0.5公尺，車輛如故障時請利用沿線8處避車彎停放，或儘量停靠路邊並於車輛後方100公尺處擺放故障標誌，提醒後方車輛注意，以確保行車安全。另本次元旦連假實施匝道封閉管制措施，其中國1埔鹽系統於12月31日至1月1日，0至12時封閉南向入口；1月1日至1月2日，7至24時封閉北向入口，請民眾多加留意封閉時段並配合。