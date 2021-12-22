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2保全巡邏抓車震！拍照威脅「不給錢就曝光」…激情男1招神反制

▲有大陸保全專找車震男女下手，並拍照索取「封口費」。（圖／翻攝自杭州網）

▲有大陸保全專找車震男女下手，並拍照索取「封口費」。（圖／翻攝自杭州網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸浙江有2名保全經常會在停車場巡邏時，尋找正在「車震」的情侶，並以一人打燈，一人拍照的方式，向對方勒索取財，而被害人因擔心照片遭到曝光，往往都會答應「付錢消災」。然而2人一連得手幾次後，竟開始把勒索金額提高，最後踢到鐵板，遭到警方逮捕。

綜合陸媒報導，浙江杭州的楊男和王男是當地物業服務公司的保全，某次他們在地下停車場巡邏時，意外撞見一輛車不斷晃動，靠近一看才發現是一對男女正激情車震，連忙拍下照片並揚言報警。車內男女見狀後，嚇得趕緊掏出500元人民幣（約新台幣2100元），哀求2人不要報警，並希望能把照片刪除。

▲有大陸保全專找車震男女下手，並拍照索取「封口費」。（圖／翻攝自杭州網）

對此，2名保全意外發現了這個「賺錢之道」，開始利用職務之便，到停車場尋找大玩車震的男女，並以一人打燈，一人拍照的方式，威脅勒索車主，用同樣手法一連成功7次，敲詐金額還從一開始的500元一路提高到2000元人民幣（約新台幣8700元），讓許多車主敢怒不敢言。

到了第8次做案時，2名保全按照慣例，向被抓包車震的季姓男子鎖求2000元的「封口費」，然而這次對方態度強硬，因此他們只好妥協收取400元現金，並將照片刪除。不料，季男一見保全將照片刪除後，馬上報警逮人，而警方也迅速抵達現場，將2名保全帶至派出所接受調查。

2名保全被捕後，也向警方承認敲詐勒索的犯罪事實，並交代作案經過，被依法刑事拘留。事件曝光後，許多網友也紛紛留言，「開個房不好嗎，這麼刺激」、「半年就遇到7次，你這個車庫的車震率挺高啊」、「你大爺就是你大爺，管天管地管空氣，現在還管別人偷情約會」。

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