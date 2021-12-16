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浙江疫情狂燒　三元材料、鈷鹽廠被迫停工

▲浙江本土疫情,杭州,紹興,寧波。（圖／CFP）

▲浙江疫情持續延燒。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江疫情持續延燒，確診數字已近300例，各縣市逐步加強防疫管理措施，造成當地一家三元材料（鎳、鈷、錳）及兩家鈷鹽工廠停產，並導致相關產品的價格跳漲。

根據《長江有色金屬網》報導，停產的三原材料廠，11月的三元材料產量為300至400噸，約佔11月三元正極材料產量的1%，三元1000至1200噸，約為11月前驅體總供應量的2%。

報導指出，總體來講，三元端受影響廠家數量較少，且浙江地區頭部三元廠家的生產工廠數量有限，所以就目前情況來看，三元端整體受浙江疫情影響不大。

▲浙江本土疫情,杭州,紹興,寧波。（圖／CFP）

鈷鹽方面，兩家停產的鈷鹽廠在11月的合計硫酸鈷產量約700噸，佔11月硫酸鈷總供應量的約12%，氯化鈷600噸，佔11月氯化鈷總供應量的14%，產量影響幅度較較為顯著。

受此次突發停產事件影響，12月的硫酸鈷與氯化鈷的產量預期將分別降至5247金屬噸與3773金屬噸，分別將呈環比下降8%與11%。市場情況方面，上週五的疫情停產出現後，現階段市場對鈷鹽的看漲情緒較為高漲，自本週起鈷鹽價格出現跳漲。

報導的最後特別提到，上述企業目前的日常產銷活動已完全停止，復產時間仍然未定。由於三元材料是生產鋰電池的重要原料，市場也擔憂，停產所造成的價格上漲效應將逐漸擴散至鋰電池，並進一步衝擊新能源汽車的生產。

▲▼大陸疫情,新冠肺炎,新冠疫情,浙江疫情。（圖／CFP）

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