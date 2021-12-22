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刑事局指紋鑑識專家吸毒約砲　被自家人抓到！獲緩起訴自費戒癮

▲刑事局鑑識中心警務正黎添來訊後遭檢察官請回並限制住居。（圖／記者劉昌松攝）

▲刑事局前警官黎添來（右）反毒有功卻被查獲吸毒，檢方處分緩起訴但須自費完成戒癮治療。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾被評選為反毒有功人士的刑事局前警官黎添來，今年被自家人查獲，涉在北市1家旅注射安非他命毒品後，上網找男同志約砲，刑事局將黎男記二大過免職，黎男被移送台北地檢署偵辦，全部認罪，檢方認為他無前科、犯後態度良好，今處分黎男緩起訴為期2年，須自費到台北市立聯合醫院松德院區完成戒癮治療。

黎添來現年52歲，中央警察大學60期鑑識學系畢業，任職刑事局期間是國內指紋鑑識專家，他也專精毒品研究，在警大鑑識學系研究所攻讀博士學位，畢業論文題目為《台灣地下工廠產製安非他命及愷他命之雜質剖繪》，2008年還被選為刑事局年度反毒有功人士，曾獲當時總統馬英九接見表揚。

今年（2021年）3月3日上午10時許，黎男獨自到北市萬華區1家旅館開房後，涉在房內將安非他命毒品加入生理食鹽水注射到自己體內，接著用男同志交友軟體上網約砲，被台北市警局松山分局東社派出所警員執行網路巡邏發現，黎男不知對方是自己人，言語中暗示有「好東西」可助性。

警員喬裝登門抓人，當場查獲甲基安非他命2包，分別淨重3.65公克、0.15公克、殘渣袋11枚，針筒2支。黎男自知難逃法網，表明身分，被移送北檢偵訊後被限制住居，刑事局火速召開考績會，當晚就將黎男記二大過免職。

檢方查明黎男驗尿呈現吸毒陽性反應，黎男到案也始終認罪，檢方認定黎男涉犯《毒品危害防制條例》施用第二級毒品罪嫌，最重可判刑3年，考量他無前科，處分他緩起訴為期2年，須支付公庫2萬元，並須接受北檢觀護人指定的多元處遇課程18小時。

不過檢方對黎男的第一次緩起訴條件經職權送高檢署再議後，高檢署認為處分內容不妥，撤銷並發回北檢續查，黎男依舊認罪也表明願自費戒毒，北檢今再度處分黎男緩起訴為期2年，須自費到松德院區，在緩起訴期間內完成戒癮治療。據悉，戒癮治療通常為期1年半，每月回診2次，整套療程自費約4萬元。

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