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106歲竹市民富國小通學步道開工　改善周邊步行環境

▲新竹市副市長沈慧虹今（16）日出席開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹今（16）日出席開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今年滿106歲的民富國小，學生總人數達2,675人為全市國小之冠，因位處西大路、經國路等交通要道，上下學人車分流困難重重，為改善周邊步行環境，市府投入1,932萬元改善通學步道，打造4大亮點：退縮校牆增加通行空間、改穿透式圍籬與社區共享綠植栽、縫補人行道斷點、新增接送區幸福街角休憩區及無障礙步道，打造安全寬敞連續性綠廊道，全新通學步道全長836公尺，預計111年10月底前完工。

新竹市副市長沈慧虹今（16）日出席開工典禮，表示民富國小願意退縮校牆，退一步路讓社區居民、孩童有更安全的路可以走，市府不讓樹委屈成長，讓樹在舒適空間生長得更好，市府爭取投入1,932萬元進行環境整體改善，打造無障礙空間，讓阿公、阿嬤放心牽著孫上學，另市府也會監督工程如期如質，帶給學童與周邊住民安全舒適的綠色廊道。

民富國小校長胡如茵表示，西大路與民富街沿途超過20種綠植栽，有藍花楹、大花馬兜鈴、忍冬、榕樹、樟樹、小葉欖仁、阿勃勒、山黃梔、朱槿、木麻黃、尤加利、肯氏蒲桃、合歡、紫藤、杜鵑、山芙蓉、春不老、黃花風林木、櫻花、翠盧莉、長穗木、蛋黃果等，可說是「植物百寶箱」，成為西大路最美風景，期待打開圍牆與居民共享。

教育處代理處長沈靜濤表示，自林智堅市長上任來，已投入3.72億元推動步行城市，其中2.4億推動17處通學步道工程，民富國小通學步道老舊破碎，校園周邊植栽根部隆起、電箱等公共設施占用步道空間、無障礙步道出入口窄，另經國路天橋轉角空間狹隘與動線衝突，影響學童通學安全，上放學時段家長人車流量大，必須出動大量交通導護老師及志工來守護孩童安全。

教育處指出，市府自2019年起規劃，爭取營建署補助，共投入1,932萬元，規劃總長836公尺通學步道，包含西大路、經國路、縫補民富街與民富街178巷人行道斷點，藉由退縮校牆增加通行空間、調整人行道高低差、建立無障礙空間、鋪面品質綠帶景觀、創造接送區「幸福街角」休憩空間，此外校牆改為穿透式圍籬，讓樹木有更寬闊的生長環境，也讓學童與社區居民共同感受校園內多元樹種之美，創造安全寬敞的綠廊道。

教育處說明，民富國小通學步道工程範圍包括西大路、經國路、民富街與民富街178巷的學校周邊人行步道，由泰禹工程顧問公司規劃設計、監造，金郁達營造股份有限公司承攬施工，串聯西大路、經國路、新竹市立棒球場等交通要道，預計111年10月底前完工，盼讓新竹市學童有安全的上下學通道。

市府表示，目前已規劃17處通學步道工程，盤點全市校園環境進行全面改善，期許以學校步道為社區核心點，透過校際間步道點跟點之間的串聯，逐步打造「以人為本」的步行城市。

除今日開工的民富國小通學步道，已完工的有11處，元培科大與玄奘大學間的玄奘路通學步道、曙光國小與曙光女中周邊民權路人行道、育賢國中、建功國小、載熙國小、龍山國小、光華國中、內湖國中、新竹高商博愛街通學步道、東門國小，以及串聯6校的汀埔圳通學步道；正在施工中的有3處，包含三民國中小、頂埔國小、新竹國小；另規劃設計中的有2處為關東國小、西門國小。

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