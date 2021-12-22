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找不到媽媽！她逗留車站情緒險失控　2警助母女團圓

▲▼池上員警透過初鹿派出所協助，找到女子母親住處，終於讓母女團圓。（圖／台東縣警察局提供，下同）

池上員警透過初鹿派出所協助，找到女子母親住處，終於讓母女團圓。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「我不知道自己在哪裡」！台東縣池上火車站站員21日近晚間，有一女子在站內喃喃自語，情緒有些不穩定，且一問三不知，所幸員警獲報趕到，先將女子安置在警所安撫情緒，再透過女子母親住處所轄派出所協助，終於將女子送到母親家。

21日晚間台東池上火車站內傳來一陣陣的叫聲，原來有一女子在時而安靜、時而大叫，站內人員恐其失控，遂向池上分駐所報案請求協助。

▲▼池上員警透過初鹿派出所協助，找到女子母親住處，終於讓母女團圓。（圖／台東縣警察局提供，下同）

2名員警抵達現場面對情緒不穩定的女子，先耐心與其溝通，在順利取得其證件，以警用行動載具M-police查詢後，聯繫到女子住在新北市的丈夫。

女子丈夫表示，太太因有身心障礙，情緒時好時壞，並不知她搭車到東部，但她應該是要去找住在初鹿地區的母親，因為我們很久沒有回去探望，所以也不知道正確地址。

▲▼池上員警透過初鹿派出所協助，找到女子母親住處，終於讓母女團圓。（圖／台東縣警察局提供，下同）

員警為安撫其情緒，遂先行將他帶返所內，女子情緒也逐漸平復；員警聯絡初鹿派出所，轉知該名女子母親住所環境及特徵，初鹿所內員警整合零星的線索拼湊找尋，終於皇天不負苦心人，就在龍過脈山區找到該名女子母親的住所；由於已是深夜無公車可搭乘，且恐其情緒再次失控，員警遂護送其平安返家；其家屬對於員警的熱忱服務態度，一再給予肯定與感謝！

關山警察分局表示，員警發揮高度同理心，耐心的協助身障女子平安返家，不僅拉近與民眾距離，也讓民眾感受到警察「柔」的另一面。

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