玻利維亞安地斯樂團　12／25現身土庫鎮耶誕踩街活動

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮公所今年聖誕節將於25日舉辦「繽紛土庫—耶誕踩街及點燈」活動，充滿歡樂的季節，結合天主教以及基督教教會，共同發起聯合踩街，並布置高4.5公尺白色耶誕樹等拍照熱點，活動中也將邀請來自玻利維亞的「安地斯樂團」演出，一起歡度耶誕節。

土庫鎮公所表示，今年採用約4.5米高的白色聖誕樹，絕對是不可錯過的夢幻耶誕樹打卡景點，「聖誕節時所下的雪，白皚皚一片，堆積在屋頂上、樹梢頭以及街上」這是白色所代表的意象，更寓意於西方文化裡的「純潔」及「和平」。

土庫鎮長張榮麗表示，希望藉由聖誕樹點燈祈福儀式，揮別這一年的疫情，象徵告別2021的動盪，同時期待2022的新生，為土庫營造浴火般的聖誕氣氛，享受熱鬧非凡的聖誕喧囂。當天將由土庫鎮公所旁整裝出發，沿途行經復興路中興路中正路三民街中山路建國路復興路，共計約五公里，人群伴隨一縷斜陽淡照，將這份節慶的幸福感散播給所有鎮民。

張榮麗提到，安地斯樂團的表演充滿熱情活力、拉丁浪漫、神祕與哀愁，清亮的嗓音及和聲，配合抑揚頓挫玻利維亞傳統直笛、排笛、印加傳統大鼓，及南美特有十弦琴，宛如置身於高闊的喀喀湖畔，歡迎民眾25日下午2點半到土庫公所旁廣場欣賞。



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