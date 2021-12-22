王力宏PK小豬「選1人復出」！他挖出LIVE片秒答：可惜了才華

▲有網友認為，以才華來說會想選王力宏復出。（圖／翻攝自王力宏、羅志祥IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

蕾神錘破王力宏假面後，掀起一波討論潮。就有網友表示，他從來都不是王力宏的粉絲，但最近重聽了王的歌之後，「必須承認《你不知道的事》還真的滿好聽的」，也讚嘆王力宏唱現場的功力真的強，外加音樂底子深厚，如果硬要在羅志祥和王力宏中選1人在台灣復出，「我會希望是王而不是羅啦！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「比起羅志祥，王力宏是不是真的才華洋溢？」說他最近重聽了一下變成爆紅迷音的《你不知道的事》，忍不住承認真的蠻好聽的。原PO也挖出王力宏2年前在大安森林公園的LIVE，「超過40歲現場還有這種功力！」

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接著他提到，「另一方面，小豬羅志祥年底要在花蓮跨年復出啦！」但要他講出羅志祥的代表作，還真的講不太出來。相比之下，王力宏的創作雖然會有中國元素，但音樂底蘊從創作中，明顯可以看出高了好幾個等級，甚至幾乎次次入圍、也拿下好幾座金曲獎。

「比起羅志祥，王力宏是不是真的才華洋溢？」最後他回到討論主題，認為王力宏目前已經被蕾神制裁，社會性死亡的事實很難改變，也因為是人夫，大家對王力宏的道德標準要求會更高，「但如果硬要選一個在台灣能復出，純粹以才華來講，我會希望是王而不是羅啦！大家怎麼看咧？」

▲▼王力宏的音樂底子深厚，甚至會13種樂器。（圖／翻攝王力宏IG）

話題一出，不少人也狂嘆王力宏真的很可惜，「他很多歌好聽」、「現場還是屌打一堆現在年輕歌手呀」、「現場真的猛欸」、「他的確是有才華，但有才華更應該要注意自己的言行舉止」、「可是這些爆料毀了我對他那些經典之作，產生質疑跟負面感受」、「沒有一定的才華怎在演藝圈混這麼久。」但也有網友表示，「音樂方面王強，但羅還有主持和舞蹈吧？」

還有人提起，「王力宏好歹也Berklee音樂學院畢業的碩士，好像還有榮譽博士學位，私德也許有問題，專業應該是不差啦！」本站就曾報導《「學音樂孩子不會變壞？」鄉民震撼了：王力宏會13種還這麼渣》。據了解，王力宏打從6歲就開始學小提琴，8歲接著勤奮練鋼琴，甚至精通爵士鼓及琵琶古箏等樂器，2016年他還拿到威廉姆斯學院的榮譽博士，是當之無愧的「音樂才子」。

另外，細數王力宏會彈奏的樂器，有小提琴、鋼琴、吉他、貝斯、爵士鼓、顫音琴、二胡、琵琶、阮琴、長笛、陶壎、口琴、艾捷克（維吾爾族、烏孜別克族的弓拉弦鳴樂器），至少有13樣。