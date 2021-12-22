Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不可取

▲By2妹驚傳吞藥輕生。（圖／翻攝自微博／做個小孩007）

記者施怡妏／綜合報導

陸網今（22）日驚爆By2妹妹Yumi吞藥輕生，還Tag王力宏「如果她真的出什麽事情，我絕不原諒！」曬出醫院就診單據，聲稱Yumi輕生在醫院洗胃急救，對此，律師李怡貞看了覺得不對勁，「為何要特別po上危重症急診單據？」引起網友討論。

微博帳號名「做個小孩007」曝光數張By2Yumi在醫院急救的照片，加上醫院就診單清楚寫著「急診危重科」、「紅區1-2級」，經診斷「藥物中毒」。該帳號Tag王力宏：「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！！！！」

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▲PO文者自稱是女生圈外好友。（圖／翻攝自微博／做個小孩007）

律師李怡貞看了照片後，不解提問「為何要特別po上危重症急診的單據？」「吞藥輕生真的很不可取！請愛護自己的生命，吞大量維他命尿會很黃、綠，甚至紅」、「自己愛跟蕾蕾抬槓，輸了也不要這樣，沒事的啊」。

不少網友也不懂PO危重症急診單據的用意，「選我正解，博取同情」、「特別po單據真的很沒需要」、「醫藥單不清不楚的，看起來也很怪」、「應該是想不出更好的止血辦法了吧」、「證明自己清白阿，她可能覺得她很委屈吧！」

不過，事後有自稱是該醫院醫護人員的網友出來爆料，她根本就沒有自殺，還原當時狀況，「就吃了兩顆維生素和兩顆褪黑素.....」透露自己的朋友正是該醫院的醫護人員，淩晨5點Yumi親自到醫院掛急診，更指Yumi其實沒有吞藥，只是吃了2顆維生素和褪黑激素而已，9點就出院了。

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