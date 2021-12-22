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高市刑大爆出走潮　20多人請調警高層頭痛全力慰留

▲▼高市刑大外觀。（圖／翻攝自Google Map）

▲高市刑大傳出出走潮。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

肩負治安重責的高雄市刑警大隊驚傳「出走潮」！24個分隊有多達9位分隊長請調，加上小隊長等共有超過20人寫簽呈請調，有人寧願穿回警察制服，請調原因包括家庭因素、功奬太少、繁重加給偏低、加班費受限等不一而足，市刑大正積極展開慰留，市警局也正進行了解，希望化解人才流失的問題。

高市刑大目前共有8個外勤偵查隊，每隊有3個分隊，共計24位分隊長，分隊長大多為年輕巡官，目的是培養未來的優秀刑事專才，但今年底市警局進行6至9序列警官調動申請，刑大竟有20多名警官請調，破紀錄的人數讓外界好奇與驚訝，為何第一線的分隊長有超過1/3的人想跳船？

據了解，這些分隊長請調的原因五花八門，除了最常見的家庭因素外，刑大內管理階層的方式變化可能也是主因之一，因為刑大的繁重加給長期以來是比照內勤、丙等分局發給，少甲等分局2000元、少乙等分局1000元，同工不同酬，此外，刑大加班費因受限經費編列，每個幹員的平均時薪高，造成可報加班的時數變少，無法實報實領，薪水相對縮水。

此外，功獎的分配問題也是另一個造成刑大幹員出走的原因，一般分局勤務雖然多，但功獎也多，但刑大偵辦案件時間長，但功獎沒有相對增加，「投資報酬率太低」，功獎分數可能追不上分局的同期官警，因此有不少分隊長巡官寧願轉往派出所，加上有些派出所擴編兩名副所長，也給想要轉換跑道的分隊長們多一個選擇，如何面對「出走潮」，成為市刑大和市警局頭痛的問題。

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