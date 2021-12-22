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「A片教的都是錯的」　49歲女師兩度連結13歲少年下場曝

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲49歲女老師吃了13歲男學生遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市一名13歲的少年參加某兒少關懷協會的課後輔導課程，住進協會陳姓女老師（49歲）家中，陳女竟向少年表示「A片教的性知識都是錯的，老師可以教你」，少年忍不住與老師發生兩次關係，後來東窗事發，檢方偵查後，認為陳女與未滿14歲的人發生性行為，今依妨害性自主罪將她起訴。

根據少年參加的兒少關懷協會的官網指出，該協會是以課後輔導為主，但近幾年有許多弱勢的家庭父母假日仍須工作，家庭無法照顧，孩童獨自留在家裡容易形成「宅童」或到公園當「遊童」，且假日照顧較少社服團體經營，於是將重心轉向每週六日的假日安置，希望透過多元學習的課程，讓孩子在假日也能快樂成長學習。

少年是參加該協會的單親課輔班，2018年寒假期間住進陳姓輔導老師家中，在某次聊天中，老師曾問少年「有無性經驗？是從何處學習性觀念？」少年回「都是從A片學的」，老師竟說「A片教的都是錯的，如果你想學習，老師可以教你，不過要趁我女兒不在家的時候」。

少年思考了幾天，就去敲女老師房門說「我想試試看」，兩人就進行「連結」教學。過了幾天，少年又去找老師說「我還是不太懂」，於是兩人又上了一堂性教育課。

事後，少年覺得有罪惡感，向協會志工坦承此事，事情才曝光，警方找上陳姓老師時，她第一時間否認，但後來又覺得後悔才坦承與少年發生關係，並迅速與少年達成15萬元和解。

全案移送檢方偵辦後，檢方認為陳姓女老師觸犯刑法與未滿14歲之人性交罪嫌，還是依法將她起訴，但考量陳姓女老師已與少年達成15萬元的和解，請求法院給予緩刑。

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