高雄男打英雄聯盟連飆「低能賤畜」　法官判無罪理由曝

▲男子打英雄聯盟時狂罵人獲判無罪。（打遊戲示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名邱姓男子去年底玩線上遊戲英雄聯盟（LOL）時，被吳姓網友嗆「你很吵，你又沒有很強」，邱男隨即回嗆「低能賤畜、垃圾、腦殘、廢物」等一連串髒話，事後遭吳截圖提告，但高雄地院審理後認為，截圖只看得出邱男在罵髒話，但不確定是在罵誰，因此判邱男無罪。可上訴。

判決指出，去年12月26日晚間6點多，吳姓男子與另外8人一起打英雄聯盟時，使用帳號暱稱「那必須地」與暱「犽之呼吸積分煉獄」的邱姓男子發生爭執，吳男指控，他的隊友在遊戲中表現不好被邱男嗆聲，他只是幫隊友說了一句「你很吵，你又沒有很強」，結果就被邱男在遊戲中狂打字公開痛罵。

吳男拿出遊戲截圖提告，指控邱男罵他「低能賤畜」、「你媽是多賤的母狗」、「這麼低能XD」、「真他媽」、「連中文都看不懂的垃圾」、「去吃屎啦」、「可悲腦殘」、「妳媽真的可憐」、「還是腦殘」、「可悲賤畜隊友」等。

高雄地院審理時，法官認為，吳男的證據僅能證明邱男確實有在有於網路遊戲中，未能遵守網路禮節，任意謾罵，卻無法認定邱男是針對吳男的公然侮辱，因此判邱男無罪，全案可上訴。