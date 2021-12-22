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墾丁新地標！7000坪商場+錢櫃KTV玩到翻　還有耗資千萬魔術大秀

記者賴文萱／屏東報導

墾丁新地標來了！恆春首座複合型休閒娛樂購物中心「墾丁壹號」，佔地7000坪，斥資7億打造購物商場、美食街、PUB、遊藝場，錢櫃KTV也進駐，打造出全新休閒娛樂中心。另外，媲美拉斯維加斯等級，耗資千萬的沉浸式魔術大秀「High浪魔幻秀」也將駐點半年，帶給觀眾近距離華麗幻術體驗。

▲▼吳冠達「High浪魔幻秀」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲吳冠達「High浪魔幻秀」將進駐墾丁壹號駐點長達半年。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」，集結購物商場、美食街、PUB、錢櫃KTV及遊藝場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

由娛樂龍頭錢櫃集團打造的「墾丁壹號」，距離墾丁大街車程僅需3分鐘，經過5年的籌劃，特邀國際大師林馬克Mark Lintott設計規劃，目前已經開始試營運，預計明年正式開幕。這座複合型休閒娛樂購物中心佔地7000坪，斥資7億打造，集結購物商場、美食街、PUB、錢櫃KTV及遊藝場，目標成為在地生活娛樂中心與區域指標。

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼「墾丁壹號」內美食街共有22家餐飲，帶給旅客美食新選擇。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

位於「墾丁壹號」內的錢櫃KTV，擁有2間超大總統廳，最多可容納40人，是墾丁第一家進駐的連鎖KTV。此外，39間包廂也有別於一般錢櫃的裝潢，改以海洋風格呈現，打開包廂後，可以驚喜看見魚兒、珊瑚等海底世界，有如海生館一般，開幕之後不管是在地人、遊客歡唱人潮不斷。

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼位於「墾丁壹號」內的錢櫃KTV，擁有2間超大總統廳。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼包廂以海洋風格呈現，遊客、當地居民歡唱人潮不斷。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

最令人期待的是，曾與天后蔡依林合作演出，也是全台首登金曲殿堂表演的國際舞台魔術首席吳冠達，這次也進駐「墾丁壹號」演出，將帶來耗資千萬，媲美拉斯維加斯等級的魔術大秀「High浪魔幻秀」。

吳冠達善於將魔術融合歌舞劇，打造聲色炫麗、緊湊刺激的華麗幻術，連國際魔術大師劉謙都讚嘆他創造了不可思議的世界。這次「High浪魔幻秀」吳冠達高規格帶領10幾位表演者，將8個以上大型魔術結合馬戲、高空舞、辣妹鋼管等等，並力邀觀眾上台互動，打造一場魔術娛樂大秀。

▲▼吳冠達「High浪魔幻秀」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼吳冠達「High浪魔幻秀」將8個以上大型魔術結合馬戲、高空舞、辣妹鋼管。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼吳冠達「High浪魔幻秀」。（圖／記者賴文萱翻攝）

吳冠達表示，過往因為場地限制，觀眾看魔術秀的經驗都是在台下排排坐，但這次和墾丁壹號南台最大PUB場地合作，給予魔術秀更大的發揮空間，「會有舞者從觀眾身旁走過，或是辣妹活生生在觀眾眼前，近距離被切成兩半，絕對挑戰感官極限！」

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼吳冠達「High浪魔幻秀」主打沉浸式體驗，近距離跟台下觀眾互動，讓觀眾實際參與魔術過程。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

因為能夠近距離互動，觀眾的反應、歡笑全都將成為秀的一部分，這是以往劇院式魔術秀無法讓觀眾獲得的體驗。「High浪魔幻秀」是台灣首次以魔術為主的長期定目娛樂秀，將演出長達半年，吳冠達預告1月29日正式演出時，一定會給觀眾感官上的大福利：「我們會結合墾丁的熱情，讓辣妹穿著比基尼，跟觀眾近距離大玩沙灘排球！」

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼吳冠達「High浪魔幻秀」將駐點半年，觀眾可近距離觀賞表演。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼錢櫃集團打造墾丁新地標「墾丁壹號」。（圖／記者賴文萱攝）

「墾丁壹號」除了華麗魔術大秀，每月還有嘻哈電音派對，邀請最夯饒舌歌手輪番上陣，成為全台唯一嘻哈基地，用最地道的台灣饒舌嗆辣南台灣；12月25日墾丁暴走聖誕派對也將邀請謝和弦現場演唱，嗨翻整個墾丁。

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