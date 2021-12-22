中壢工業區工廠暗夜大火　上百警消灌救3小時撲滅

▲桃園市中壢工業吉林路上一家工廠22日凌晨2時許發生大火，消防人員在現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢工業區吉林路一家工廠22日凌晨竄出大火，桃園市消防局第二大隊出動上百名警消與大批各式消防車輛趕往灌救，起火現場堆積大量金屬、塑膠布料等易燃物品導致火勢蔓延迅速，經過近3小時灌救後，於清晨5時許才撲滅大火，現場清理後未發現人員受困，起火原因與損失仍在調查鑑識釐清中。

▲桃園市中壢工業吉林路一家工廠22日凌晨發生大火，消防人員現場全力搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這場火警發生在中壢工業區吉林路上的工廠，屬於鋼筋水泥建築，火苗從1樓竄出，消防局第二大隊出動警消157名、義消7名共計164名消防人員到場，包括消防車35輛、救護車2輛，共計37輛各式消防車趕往搶救。

▲中壢工業吉林路一家工廠22日凌晨發生大火，消防人員現場灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於起火點堆置大批金屬、塑膠等材料與布料等物品導致火勢蔓延迅速，消防人員從起火廠方四周搭起數十條水線灌救，由於起火時間在深夜，廠區內並無人員受困，消防人員經過近3小時搶救後於清晨5時05分完全撲滅火勢，現場燃燒面積約250平方公尺，火場清點後並未發現人員受困，至於起火原因則由消防局火調科人員鑑識釐清，實際損失仍在廠方進一步清點才能確認。

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