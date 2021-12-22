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社會 社會焦點 保障人權

王世堅違規被騎士糾正　北市警：若民眾檢舉最高可罰1800元

記者邱中岳／台北報導

有網友在21日下午騎車行經中山北路、南京東路口，發現1台BMW違規超越機車停等區，車主搖下車窗赫然發現竟是北市議員王世堅，2人交談幾句後騎才騎車離去，網友熱議王世堅違規，對此，北市警方表示，占用機車停等區可處9百至1千8百元，至於玩手機部分，由於王並無撥打或接聽動作，所以有待商榷。

▲▼BMW塞機車停等區！台北騎士敲窗驚見「市議員」王世堅尷尬畫面曝光。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲BMW超越機車停等區，駕駛竟是北市議員王世堅。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心)

網路在22日流傳一段影片，1名騎士在21日下午5時許，騎車行經中山北路、南京東路口，旁邊的BMW停在機車停等區，騎士立刻敲駕駛座的窗戶，原本想善意提醒對方「這邊機車停等區欸」，但車窗搖下竟然赫見是北市議員王世堅，王世堅聽到後也尷尬的看看後方。

王世堅確認自己超過機車停等區，與騎士說了幾句話致意後，騎士也騎到前方機車停等區等待紅綠燈，有人說「世堅在看手機，以為是警察來敲窗，心虛了一下」、「竟然不是請司機開」、「看起來是智障型手機啦，可能在談公務吧」。

北市警方表示，影片內容佔用機車停等區，依照《道路交通管理處罰條例》60條，可處9百至1千8百元罰鍰，另外玩手機部分，因看不出有接聽或者是撥打，所以影片如果有相關人檢舉至警政單位，確實屬實的話，也將依法開處。

騎士敲窗抓包「開車玩手機」影片瘋傳　王世堅：這是智障型沒得玩
 

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