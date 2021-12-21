綠開先例！強行表決總預算逕付二讀　邱顯智轟柯建銘：要有個限度

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團日前指控蔡政府對公投行政不中立，拒審111年度中央政府總預算，也拒絕協商，不料民進黨團21日進行突襲，把中央政府總預算案公務預算部分從立院各委員會抽出，再挾人數優勢直接逕付二讀，創國會全面改選30來首例。對此，時代力量立委邱顯智批評，民進黨真的很敢講，此例一開，國會還像國會嗎？奉勸柯建銘不要再惡搞民主化30年累積下來的國會自主了。

民進黨團21日在立法院會中，提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案自公務預算部分委員會抽中逕付二讀，由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席81人、贊成55人、反對26人、棄權0人，該案順利通過。立法院法制局表示，這是首次發生預算案逕付二讀。

民進黨團總召柯建銘受訪表示，立法院史上從來沒有人拒審總預算，國民黨為了公投拒絕協商，這是把極端的反對走到極致；立法院還有5個委員會在國民黨手上，就算下周審完總預算、送出委員會，再做審查報告已經是1月多的事情了，即便要召開臨時會，但極致就是1月28日，「連表決期都不夠」。他批評，國民黨就是為了反對而反對，且這裡面還有軍公教加薪、育兒津貼的預算，所以絕對不能拖。

柯建銘也強調，民進黨是執政黨、在國會多數，「整個議程安排、法案處理，我們有責任來主導」，如果總預算在下周沒有送出委員會，那麼再開臨時會也沒有用，所以民進黨團要先自力救濟，「既然你敢拒審，我們就不得不一定要維持執政責任」。

針對民進黨團的行為，邱顯智晚間在臉書開嗆，「逕付二讀的意思是，跳過委員會的預算審查程序，直接在黨團協商處理預算。這到底在做什麼，我真的完全看不懂。」在野黨杯葛，民進黨可以依法延會、可以加開臨時會，一樣可以在委員會審查預算，為什麼直接把委員會的程序抽掉，違背委員會中心主義，自我閹割國會職權？

邱顯智斥責，民進黨說，是因為國民黨杯葛總預算的審查，只好出此下策，「真的很敢講。」難道柯建銘的意思是，國民黨亂搞，民進黨就可以跟著亂搞？此例一開，未來立法院審預算可不可以比照辦理？委員會都不用審預算了，國會還像國會嗎？

邱顯智再罵，柯建銘自稱為老兵，難道老兵的意思就是為所欲為，預算不用審，只要搞《地方制度法修法》拼政治升格就好？奉勸民進黨團，奉勸柯建銘，凡事有個限度，人民都在看，也不是每次都是時空背景不同，不要再惡搞民主化三十年累積下來的國會自主、議會民主了。