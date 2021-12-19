醫揭公投「他得利最多！但最厲害的是她」

記者陳俊宏／綜合報導

四大公投落幕，結果由民進黨支持的「四個不同意」全面完封勝。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，在這次公投裡，得利最多是副總統賴清德，「當然最厲害是總統蔡英文，再度展現了扭轉戰局的意志力與操作手段，還好2024不會有蔡英文了。」

沈政男18日在臉書說，事實上這次公投結果，大家都說是藍綠基本盤的對決，若果如此，那麼藍營的基本盤可說又向綠營拉近了一些，並非全無斬獲。

沈政男表示，如何看出是藍綠基本盤的對決？哥告訴你，四大公投同意與不同意得票數，除了核四以外，幾乎是一樣的！這代表幾乎每個人不是投四個同意，就是四個不同意；證據之二就是，各縣市的正反票數比例，剛好反映了過去藍綠板塊，比如苗栗是同意大於不同意，而台南市不同意驚人地高。

▲▼4大公投案結果出爐後，身兼民進黨主席的總統蔡英文舉行記者會發表談話，兩旁站著副總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者湯興漢攝）

沈政男寫道，上述兩點說明了，幾乎沒有單純關心民生議題的中立選民出來投票，因為他們的投票意願比不上在家看緋聞，或者躲寒風，以及比較少人提到的，也就是怕疫情。

沈政男說，當然民進黨這1、2個月的下鄉造勢是成功的，有效吸引了媒體版面，也把基本盤召喚回來；尤其他們的基本盤，投票意願比國民黨更為堅定，於是逐漸在民調上扳回頹勢，最終在投票時後來居上。

沈政男認為，民進黨後來把萊豬當成主要戰場，看起來是正確的，有效地把中立選民從同意陣營拉了過來，或者讓他們變成不投票；也因為萊豬公投，更把其他公投一起拉抬到了藍綠對決的層次，有效動員了綠營基本盤；反觀反萊豬，沒辦法拉抬其他三項公投，因此雖然聲音很大，最後那些只對反萊豬有意見的人，並沒有出來投票。

▲▼民進黨17日在凱道舉辦公投選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）



「好戲還在後頭！」沈政男表示，藍綠陣營大咖，在這次公投裡得利最多是賴清德，有效找到了「2024提前走透透」的機會；新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕等於是持盈保泰，沒必要倘混水，而這也說明了兩人都會選2022，以侯友宜的影響力，可以在這麼重要的投票裡不被激情驅動，可見他是多麼冷靜與守成，不會被支持度沖昏了頭。

沈政男分析，台北市長柯文哲後來轉成支持反萊豬，但投票結果恐怕也是出乎他的意料之外；至於國民黨主席朱立倫其實也算稱職，畢竟手上沒有資源，奈何不了黨內大咖，「當然最厲害是蔡英文，再度展現了扭轉戰局的意志力與操作手段，還好2024不會有蔡英文了。」

根據中選會開票統計，四大公投案結果於晚間8時11分出爐，四案不同意票大於同意票。

►第17案「重啟核四」

同意票380萬4755票

不同意票426萬2451票

►第18案「反萊豬」

同意票393萬6554票

不同意票413萬1203票

►第19案「公投綁大選」

同意票395萬1882票

不同意票412萬38票

►第20案「珍愛藻礁」

同意票390萬1171票

不同意票416萬3464票。