快訊／尊重人民意志 蔡英文：民主是最堅強的後盾

▲蔡英文針對公投發表談話。（圖／翻攝自總統府直播）

記者呂晏慈／台北報導

4大公投案結果18日晚間出爐，身兼民進黨主席的總統蔡英文舉行記者會表示，再次見證透過民主機制，不同意見可互相溝通、說服，人民的意志也可以凝聚出價值的選擇，「相信當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都會是我們最堅強的後盾」。

蔡英文今天晚間在副總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘陪同下發表談話表示，公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家要怎麼走的問題，「民主本來就會對政府施政有不同想法，政策規劃也應該聽取不同意見，穩健執政是我們一貫的原則。」

蔡英文也說，這幾個月來，透過一場又一場說明會，讓大家了解政府施政方向，爭取人民認同，「我們會繼續攜手為台灣打拼下去」；這次與許多公民團體溝通討論，證明了台灣的民主是奠基在成熟的公民社會之上，在這次公投說明及辯論中，有許多專家學者協助，讓政府可以更清楚地向社會說明。

蔡英文並指，這次公投再一次見證，透過民主機制，不同的意見可以互相溝通說服，人民的意志也可以凝聚出價值的選擇，「相信當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都會是我們最堅強的後盾」，執政團隊會繼續努力回報人民的期待，並將秉持人民的託付 ，讓台灣一天比一天更好。