潛艦國造驚爆弊案　邱國正坦承「小卡關」：有人無所不用其極阻撓

▲國防部長邱國正受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，近期多位在野立委接獲陳情稱，台船向土耳其以200多萬美元（約5600萬元新台幣），原定在今年4月16日取得「魚雷誘標」等輸出許可，但迄今沒有下文，全案可能「打水漂」恐淪為一樁弊案。對此，國防部長邱國正22日上午在立法院備詢前受訪坦承，目前該案確實面臨小卡關，但國防部已有備案，目前潛艦國造仍按照進度在推動當中。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正等相關單位官員，針對「面對中共軍力提升我國戰備因應作為以及潛艦國造執行進程檢討」進行專案報告。

邱國正會前受訪坦承，潛艦國造工作「蠻艱鉅的」，當中會遇到很多狀況，不過到目前為止，每個狀況要推動之前都有備案，有的時候好像會有些風風雨雨，但是國防部都會面對，且也會有備案，潛艦國造目前也都按照進度在推動當中，「到目前都蠻順暢的」。

邱國正表示，的確現在面臨「小卡關」，不過也已經在處理了，而且處理都蠻順暢的；媒體追問，有人質疑此案是獨惠土耳其廠商，邱說，不是這樣的，國防部針對採購也會有比價程序，合乎要求、預計達到的目標，才會做出決定，至於遇到小的窒礙的問題，就改採取備案。

另對媒體問及卡關原因，邱國正回應，很多原因啦，我國外交的狀況大家都很清楚，「假如人家不願意看到工作推動發展的話，也可以講無所不用其極，但我們都要去面對。」

此外，重量級國際關係期刊《外交事務》日前針對「核武國家的數量十年內是否有變」一事，廣詢50位外交安全領域專家看法，其中有3名專家認同台灣未來10年有可能晉級「核武俱樂部」，邱國正澄清，國防部從來沒有講要研發這一方面的核武裝備，且是遵守國際規範，這評估完全是空穴來風。