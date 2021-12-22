李秉穎自爆打高端！揭「神秘副作用」：持續了一個月

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

高端疫苗研發後，因各種因素屢遭質疑，中央流行疫情指揮中心專家小組成員李秉穎先前為高端發聲也引來罵名。不過，從未公開討論自己打哪款疫苗的他，今（22）上資深媒體人周玉蔻專訪時自爆打了高端，更說「打了後肚子有點餓。」

國內第二劑疫苗覆蓋率逐漸增長的同時，因應新變異株及國外疫情，中央流行疫情指揮中心也宣布，完整接種2劑疫苗後，滿5個月的民眾可預約施打第三劑，廠牌建議是莫德納、BNT及高端。而李秉穎接受周玉蔻訪問時提到第三劑選擇，他認為，以安全性來說是可考慮高端的。

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沒想到，從未在媒體前透露自己施打哪個廠牌疫苗的李秉穎，今突然自爆打了高端。還原當時訪問情況，當李秉穎說「高端又好、又安全時」，周玉蔻接著表示「又沒感覺」。而李此時迸出一句「有，我有感覺，打了後肚子有點餓，吃了一個月。」

但這句話十足嚇著周玉蔻，她驚呼「欸！你洩漏秘密了，你第一次承認你打高端，我都不知道」李秉穎則笑說，現在沒這麼敏感了，「我們這叫高端仔」。

不過，對於打完疫苗出現肚子餓的情況，李秉穎也說，其實沒有很嚴謹的數據證實，只是大家都這樣說，可能就因此有了類似的感覺，他也推測，或許是疫苗中有新的免疫佐劑作用較特別的緣故。