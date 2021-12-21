專家曝第三劑疫苗效果排列！國內研究揭「這廠牌」最強

記者張乃文／台北報導

有關新冠疫苗追加劑，中央流行疫情指揮中心專家小組成員李秉穎說明需要施打第三劑的原因，並解析各廠牌第三劑的保護力。他透露，國內5個研究單位對各種不同疫苗廠牌組合都進行混打試驗，結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗、接著是蛋白疫苗，最後是腺病毒。

▲指揮中心專家小組成員李秉穎。（圖／指揮中心提供）

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李秉穎提到在疫情記者會提到，許多人對於第三劑疫苗的原因及時間間隔並不是很清楚。他解釋，獲得授權許可的基礎劑，也就是在臨床試驗所用的疫苗，完成我們免疫系統的刺激作用，可建立至少一段時間的免疫力，以目前大多數的新冠疫苗都需要兩劑接種，才會建立較完整且持久的免疫反應。

當基礎劑完成後，國外也建議免疫不全、低下的患者，因抗體反應低於一般正常人，如：正常人保護效果達到90%，但上述患者可能會再打折，因此，為了加強保護力，會建議應接種第三劑來增強，換言之，對免疫功能不全者來說，「第三劑仍可算是他的基礎劑。」李秉穎說，我們用疫苗建立最基本的地基，讓他能維持一定時間的保護力。

不過，對於一般人而言，追加劑的意義又不同了。李秉穎指出，當新冠疫苗被發現抗體會逐漸下降，加上有變種病毒出現威脅之時，使得我們在基礎劑外要再加一劑，這就稱為追加劑。至於要選什麼疫苗，ACIP開會檢視過5個國內相關研究，結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗、接著是蛋白疫苗，最後是腺病毒。

李秉穎提到，研究結果看起來，假設第二劑是混打mRNA疫苗者，最後抗體會大於等於，甚至有時比純打疫苗稍高。

李秉穎說，不良反應部分則是，大多出現局部發燒、關節痛等輕微不良反應，與原來疫苗差不多。