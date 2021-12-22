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「翻腳刀」痛到美丁美噹　治療師推2大療法提升療效

▲越野腳踏車好手「下坡女王」周佩霓（左）曾飽受「翻腳刀」之苦。（圖／資料照片，記者洪偵源攝）

▲越野腳踏車好手「下坡女王」周佩霓（左）曾飽受「翻腳刀」之苦。（圖／資料照片，記者洪偵源攝）

記者高堂堯／南投報導

許多人都有「翻腳刀」（腳踝扭到）的經驗，如平時行走未注意路面高低差而踩空、穿著不合適的鞋子，或運動的過程中都有可能發生，輕則略感疼痛，重則關節腫脹、影響站立行走；治療師指出，足踝損傷時應立刻停止活動、冰敷包紮，急性期以超音波修復、電療止痛，至慢性期需做肌力訓練、避免二次受傷，或以增生療法（PRP）搭配物理治療，提高療效。

衛福部南投醫院治療師郭俊毅指出，足踝損傷是常見的運動傷害，常見於在內翻（蹠屈）的動作機制下受傷，有8成左右的機率使足部外側韌帶系統受傷，進而造成皮下出血、關節腫脹和連續疼痛，嚴重時會無法站立及行走。

郭俊毅表示，剛受傷時應立即停止所有活動，給予冰敷治療10至15分鐘，休息一陣子後再重複進行冰敷，接著給予足踝簡單的包紮固定，並及早至復健科接受診療。

郭俊毅說，急性期時，物理治療可用超音波來促進受傷組織修復，並利用電療減輕疼痛，或使用各種貼紮方式來消除腫脹或加強關節穩定度；亞急性期時，更需開始在不痛的範圍內，做足踝的主動關節運動，來避免受傷處造成的沾黏問題；慢性期時則要開始做肌力訓練，如利用彈力帶來做足踝各方向的肌力訓練，或利用平衡板來做平衡訓練，以免再次受傷。

除上述治療方式，郭俊毅指出還有新的治療方式可以選擇，像是在急性期時接受增生療法（PRP），或在幾個月的保守治療、但無明顯改善時，也可考慮接受增生療法並搭配物理治療的運動，來達到更佳的治療效果。
 

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