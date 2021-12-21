北市議會明表決重發敬老金　藍綠黨團祭甲動防跑票

▲台北市議會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會在11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，推翻市長柯文哲政策，要求台北市政府恢復發放重陽敬老禮金；此舉讓柯不滿提覆議案，22日議會大會將表決是否維持原決議。為此，國、民兩黨團紛紛祭出甲動，要求黨團成員全數出席要對決北市府。

柯文哲上任後取消每年發放的1500元重陽敬老金，轉作其他社福措施使用，號稱能給長者超越1500元的福利，如增加老人日照地點、補助9成長者每年9912元的健保費、增設長者專屬運動場域、增加捷運站出入口電扶梯，讓台北真正成為高齡友善的城市。

國民黨團11月重啟審議冰凍2年的台北市重陽節禮金致送自治條例，經議會表決後，藍綠一致通過不排富版本，要求北市府恢復發放敬老金。但柯文哲堅決反對並提覆議案，遭議員砲轟不尊重議會，若覆議案未通過，柯應負政治責任。

按台北市議會議事規則第60條規定，若經出席議員3分之2同意者，即維持原議決案；若同意票數未達出席議員3分之2者，即不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前相同之決議。

國民黨團會議決議，由書記長王欣儀代表黨團譴責柯市府，黨內議員將名牌置於表決器前，於表決時起立，並同時持手機於開始表決至議會宣布表決結束期間全程無間斷錄影，按「贊成」原決議議案，表決錄影畫面於表決結束後立即回傳影片至黨團群組。

國民黨團指出，因該案屬重大議案，違反甲動、黨團決議及無完整錄影表決過程並回傳影片者，除罰款1萬元，還會送黨部考紀會處分。

民進黨台北市議會黨團總召梁文傑受訪表示，民進黨有甲級動員，就是黨員直接投票，並無其他要求，兩黨政治文化不同。