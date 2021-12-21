美CDC調升旅遊警示　西班牙芬蘭等8地列入第4級最高級別

▲依據聯合國世界旅遊組織數據，西班牙2019年接待的國際旅客數量為世界第二，僅次於法國。 圖為巴塞隆納機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）20日把西班牙等8地列入最高級別的第4級旅遊警示，建議「不要前往」（Do Not Travel）。依據CDC規定，只要過去28日期間，境內每十萬人出現500例以上確診的國家，就會被列入4級旅遊警示。

西班牙是美國人最喜愛旅遊的地點之一，依據統計，西班牙人口約4700萬人，約80%的人完整接種疫苗，施打加強劑的人數約有1000萬人。路透指出，西班牙17日確診率升至每10萬人中有511人確診，比前一天上升約38個百分點，超過美國旅遊警示第4級的門檻。

除了西班牙之外，其他同樣被列入第4級旅遊警示的7地，分別是波奈（Bonaire）、查德（Chad）、芬蘭、直布羅陀（Gibraltar）、黎巴嫩、摩納哥和聖馬力諾（San Marino）。

CNN報導，直布羅陀、摩納哥和聖馬力諾3地在升至4級旅遊警示之前，風險類別被列為「未知」（unknown），也就是缺乏可靠資訊。而西班牙、芬蘭、黎巴嫩均從第3級別「高風險」升至第4級。

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