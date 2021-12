說好不打的！川普打完第3劑說溜嘴　台下「直接噓爆」超糗反應曝光

▲美前總統川普透露自己打了加強劑疫苗,結果被民眾「噓爆」。(圖/翻攝自推特/@BillOReilly)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國前總統川普(Donald Trump)一直以來都將新冠疫苗研發歸功於自己任期內的政績,然而,他卻很少公開談論自己的接種狀況,而且在很大程度上拒絕鼓勵大眾接種疫苗,甚至還說「不太可能」補打加強疫苗。如今川普承認已打完第3劑,立刻引來台下觀眾「狂噓」。

綜合CNN、《衛報》報導,川普19日接受前福斯新聞主持人歐萊利(Bill O 'Reilly)訪問,歐萊利先是提到自己和總統都打了疫苗,接著問川普「你打完加強劑疫苗了嗎?」川普隨口答出,「是的。」觀眾席立刻發出「一陣狂噓」,川普略為慌張地搖頭揮手,拿起麥克風說,「別、別、別,別這樣」,試圖讓「噓聲」安靜下來,甚至還指著台下嘲笑的觀眾說,「沒關係,只有那邊一小群的人(發出噓聲)。」

NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ