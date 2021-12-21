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長腿護理師狂追！剛下班遭搶包重摔影片曝　搶匪從板橋躲到南投

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名女護理師剛值完大夜班，一早步行走在巷弄要回家，竟遭一名男子騎機車從後面強奪肩上的包包，她當場重摔在地，起身追逐已追不上，損失手機、現金1000元及證件提款卡，男子事後搭車逃往南投躲前女友家，警方獲報循線將他逮捕，依搶奪罪送辦。

▲▼女護理師遭搶長腿挫傷，跑步要追朱男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女護理師遭搶重摔，不顧腿部挫傷，狂追朱男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，32歲潘姓女護理師剛值完大夜班，15日上午8時許，步行走在板橋區吳鳳路50巷內，突然42歲朱姓男子騎機車說後方接近，伸手搶奪她肩上的包包，穿著短褲、長靴的潘女當場重摔在地，不顧膝蓋挫傷，立刻起身快跑追逐，但朱男已揚長而去，損失iPhone手機、現金1000元及證件提款卡等物。

▼朱男偷車後騎贓車搶奪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女護理師遭搶長腿挫傷，跑步要追朱男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報後展開調查，調閱相關監視器，發現朱男得手後將潘女皮包及犯案的贓車丟棄，再搭捷運及火車逃到南投前女友家躲藏，警方鎖定他後，翌日晚間在南投將他逮捕，他坦承因缺錢才會下手搶包包，訊後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼朱男逃到南投前女友家遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女護理師遭搶長腿挫傷，跑步要追朱男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼女護理師皮包被丟棄 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女護理師遭搶長腿挫傷，跑步要追朱男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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