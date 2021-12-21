王力宏又中！「3星座」這時間點大破財　第一名帳單爆表

▲王力宏人設崩壞。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻 （Yuhkow Chou）、王力宏 Wang Leehom）

記者邱晟軒／綜合報導

王力宏與李靚蕾離婚，原以為好聚好散，豈料李靚蕾一篇「毀滅式長文」踢爆王力宏種種惡行，更直指王婚後把財產都移轉，就怕李靚蕾占到便宜。對此，清水孟國際塔羅小孟老師今（21日）點名3星座，在聖誕節恐怕要破大財了，其中值得注意的是，王力宏就是第一名的金牛座。

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▲王力宏確定把4.8億「吾疆」豪宅過戶給女方。（圖／合成照片）

第一名金牛座：投資失利，帳單爆表



想投資股票與基金的金牛朋友，聖誕節期間倘若過度貪心眷戀投資市場由其美股，容易賠錢，另外吃聖誕大餐也要比較一下，現在通膨漲價潮平安夜外出用餐容易點太多帳單爆表。另外也要小心投資小人，切誤聽信他人言語亂投資以免財富受損。建議在房間門打開45度角，放一個公豬噗滿，撲滿裡放888元，能扭轉財運。

第二名雙子座：突然破財，財來財去



聖誕節外出容易會有突發破財發生，譬如手機耗損、交通罰單、交換禮物買太貴等。小孟老師建議放個紅包袋在皮夾，能抵擋破財運。



第三名魔羯座：太多犒賞，花費較多



聖誕節你會找個方式好好犒賞自己。像是購買喜歡許多的小奢侈品，除了能在穿搭上增添風采外，看到它的時候心情也會好轉。或跟三五好友、家人、愛人，在色香味俱全的餐廳裡，一同享受身心靈的豐盛饗宴，正因如此你會破財。小孟老師在此建議你，動動小手查尋網路資訊，說不定能找到優惠資訊唷！也可在床頭放胡廬能淨化思緒克制想法，讓小人遠離。