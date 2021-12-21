王力宏努力3年成功了！放閃合照「蕾神1舉動」網秒懂：一直在注意

▲網友挖出這張照片狂朝聖。（圖／翻攝自Facebook／王力宏）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏和李靚蕾爆出離婚消息後，就有不少人開始翻找王力宏以前發布的貼文，希望能夠找到一些蛛絲馬跡。近來一則2018年的貼文就被網友挖出，笑翻表示王力宏努力3年終於成功，「他最後想到的方法應該不是好方法」、「現在全世界的老婆都很注意你了」。

王力宏在2018年4月9日當天，發布一張李靚蕾的照片，而從背景反射出來的，就是王力宏的精實身材；然而面對王力宏的肌肉，李靚蕾卻低著頭滑手機，因此王力宏就忍不住直呼，「要練成怎樣老婆才會注意我？how much more do I have to workout for Jinglei to take notice？」

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離婚風波爆出後，吸引不少網友朝聖此篇文章，「她注意到你的WhatsApp和誰留言」、「現在意識到她每分每秒都在注意你嗎」、「你恐懼中的婚姻，有那麼希望被老婆盯著嗎」、「老婆現在很注意你了」、「多的是，你不知道的事」。

此外，本站曾報導《王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊 酸爆：奥斯卡欠他一座小金人》，有微博網友發現王力宏過去放閃的照片有造假痕跡，疑似為了營造美滿家庭形象而費盡苦心。因此也有網友忍不住狠酸，「這照片很假，請問是P的嗎？」

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