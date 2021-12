王力宏努力3年成功了！放閃合照「蕾神1舉動」網秒懂：一直在注意

▲網友挖出這張照片狂朝聖。(圖/翻攝自Facebook/王力宏)

記者曾筠淇/綜合報導

王力宏和李靚蕾爆出離婚消息後,就有不少人開始翻找王力宏以前發布的貼文,希望能夠找到一些蛛絲馬跡。近來一則2018年的貼文就被網友挖出,笑翻表示王力宏努力3年終於成功,「他最後想到的方法應該不是好方法」、「現在全世界的老婆都很注意你了」。

王力宏在2018年4月9日當天,發布一張李靚蕾的照片,而從背景反射出來的,就是王力宏的精實身材;然而面對王力宏的肌肉,李靚蕾卻低著頭滑手機,因此王力宏就忍不住直呼,「要練成怎樣老婆才會注意我?how much more do I have to workout for Jinglei to take notice?」

[廣告]請繼續往下閱讀...

離婚風波爆出後,吸引不少網友朝聖此篇文章,「她注意到你的WhatsApp和誰留言」、「現在意識到她每分每秒都在注意你嗎」、「你恐懼中的婚姻,有那麼希望被老婆盯著嗎」、「老婆現在很注意你了」、「多的是,你不知道的事」。

此外,本站曾報導《王力宏「放閃照全是P圖」!網揪5大鐵證說謊 酸爆:奥斯卡欠他一座小金人》,有微博網友發現王力宏過去放閃的照片有造假痕跡,疑似為了營造美滿家庭形象而費盡苦心。因此也有網友忍不住狠酸,「這照片很假,請問是P的嗎?」

您可能感興趣...

►李靚蕾全文「5000字毀滅王力宏」!控訴曖昧→離婚19年罪狀:心寒

►王力宏形象全毀「退粉人數驚呆」 開戰3天時間軸曝光!這天賺到了

►偷吃渣驚句!盤點十大「時間管理大師」最扯是他 連噴10句看呆了