王力宏2篇文「釣一排藍勾勾」爆笑總整理！網超愛警局：笑出來

▲王力宏的兩篇貼文下滿滿的藍勾勾。（圖／（左）翻攝自王力宏IG、（右）爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「宏蕾之鬥」在王力宏貼出反擊和道歉文時，立刻引來上萬網友關注，甚至釣出一整排藍勾勾，華麗陣容和有哏留言讓網友笑噴。就有人在臉書《爆廢公社公開版》貼文，「蕾宏大戰落幕了。但是宏宏啊！你的文章好多藍勾勾留言耶」，文中附上截圖，「大家覺得那個留言能讓你（妳）笑？」話題引發熱議。

這位網友文中表示，「我承認是警察局的讓我笑」、「消防局跟明星三缺一，是經典。」並貼出多張有藍勾勾帳號的留言截圖。《ETtoday新聞雲》整理出留言處藍勾勾們分別是誰，以及留了什麼有哏言論：

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反擊文：

●插畫家、作家

口罩男：宏宏的不愛，也不是突然的，是一開始就真的很不愛……

喪彪 ‧ 柳飄飄。：你們要不要讓人睡覺？

雪兒 Cher：我以為會用唱的。

海海人生！海豚男！：這邊比Netflix還好看，但發片時間都很晚，讓人無法睡。

百鬼夜行誌Black Comedy：看到停不下來啊，留言更是一個比一個精彩！

四小折 off60.com：我只是來看錯字的……

●網紅、部落客

一名空姐的流水帳日記：我真的覺得比蜘蛛人精彩……

我都讀瓶子：今天提早哄睡小孩是對的。

陳小藍：我就問宏宏，為什麼要等蕾蕾睡了才發文呢？而且宏宏，你真的回不去了……

手毛小姐姐 - 蘇托托：我以後要威脅、勒索我的另一半跟我生孩子，這樣才能生了又生，少子化有解了。

魔術Channel - Davio：這幾天創作者們觸及率好差，快救救我們。

爆米花看電影：這個「無家日」蕾好多、彩蛋也好多 #不只三部曲了。

▲藍勾勾紛紛留言。（圖／翻攝自爆廢公社公開版，下同）

●公眾人物

黃瓊慧（PTT鄉民女神gn）：你終究是要道歉的，那為什麼不一開始就道歉？

可晴KeQing：大家一起來數數看有幾個錯字？

Icu醫生陳志金：這種關鍵時刻，寫好了，還是請專業人士潤一潤，不要太相信Google翻譯和簡繁轉換，雖然是半夜，還是可以找到人幫忙的。不要逞強自己「麵」對，把答辯書寫成自白書。

酷瞧 Coture：追劇都沒追到那麼緊。

雷丘律師就決定是你了：我明天一早要開庭啊！

潔哥/李秉潔：大家快跟上！！！雞排不要切了！！！直接啃啊啊啊啊啊！

Dr. E 小兒急診室日誌：原本以為會是王媽會開油罐車出來，沒想到是自己開轟炸機出來轟炸油田……

柯昱安：離職了，明天不用七點半開會，卡一個在線等蕾神。

野人 李威慶：我今天的Netflix和Disney+都浪費了。

海產：在恐懼的氛圍下生三個可愛孩子，真的讚讚精精！

●公家機關、小編

高雄市政府警察局：夜深了，大家晚安。城市，由我們警察繼續守護。

TCPB 局長室：這裡好多人不睡覺，那來趁機宣導一下，追劇配啤酒，記得「開車不喝酒，喝酒不開車」。

台灣颱風論壇｜天氣特急：一蕾都可以破九颱了，宏宏還是有誠意一點吧！

新北消防發爾麵：不管多晚，我們一直都會守護大家的安全喔！

道歉文：

●插畫家、作家

菜朝：因為您，我現在玩車應該暢行無阻了，謝謝！

聞氫哥：力宏～我今天試圖幫你講點話，然後我老婆問我是不是嫌命長，我幫不了你了。

喪彪 ‧ 柳飄飄。：終於肯花錢請腦子正常的公關公司了嗎？

口罩男：口罩嫂曾樂兒你可以好好睡覺了吧？力宏放過大家了。

雪兒 Cher：早點道歉，接電話，不是很好？

蠢羊與奇怪生物：前四個字太多餘了喔！

海海人生！海豚男！：究竟是完結篇了，還是還會有sp呢？

Doumiao Chu：ㄟ不是誰跟你男人要承擔的責任啊！自己吃的麵自己端！

偽日本人May．食遊玩樂：終於不用凌晨追文了，這劇情比Disney+還好看。

G.D Joe/孤島Joe：能力越大，前任就越大。加油Musicman，No Way Hom。

阿海的惡搞人生：代替全台小編感謝力宏，終於可以休息一下，我們梗圖已經快要用完了（？）

●網紅、部落客

台灣妞韓國媳：我遲來了！！！跟這個道歉一樣。還是感謝你們給了大家一個「充實的」週末，大家今天早點睡，Disney+和Netflix可以不用退訂了。

鬼才阿水Awater：這篇的中文明顯與上一篇截然不同，恢復到寫歌詞的水準了！至於答不出來的問題只要放棄回答就沒事了，Nice Try！

波特王 Potter King：都把自己搞成魚死網破了，要不乾脆直接說我就渣，然後比個讚。

內內 Nene：我要退掉Netfilx 跟 Disney+了。

莊酷炫(小苦苓)：如果這是第一篇貼文會好很多。

從台灣宅到韓國 집순이의 연습장：我有感受到你的心不甘情不願。

老狐狸的信用卡日記：這次至少寫對前妻名字也沒其他錯字，可圈可點！

天堂鳥 (jocelyn)：現在到底要不要退掉Netflix啦吼！！

●公眾人物

女人大律師李怡貞：第一時間這聲明出來不就好了啊？

黃瓊慧（PTT鄉民女神gn）：這篇文章突然中文又變好了。

Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤：宏宏，你終於麵對了。是不是隔離中還有時差？ 期限是昨天下午三點啊！

Dr. 王樹偉 Tree：厲害耶！暫時退出～～～～看看什麼時候回來～～

柯昱安：麵對問題，是解決問題的第一步。

潔哥/李秉潔：我才帶小孩忙一下，怎麼就跳完結篇了？

主播 邱薇而：寫這篇的公關文筆通順多了，是有跟蕾神校稿過嗎？

●廠商

麻將-明星3缺1：這幾天我們玩家都被你吸走了，感謝你把玩家歸還給我，善哉善哉！

Suzuki Motorcycle TW：我連午餐都不敢去買，總算被我等到。

福壽山農場 Fushoushan Farm：這個時候來山上旅遊，可以讓自己冷靜和清靜一點的啦！

●公家機關

新北消防發爾麵：火勢熄滅，辛苦了……大家一定要注意居家的用火用電安全。

TCPB 局長室：看大家中午都不休息。再次宣導「酒後不要開車」。

國道公路警察局：熬了太多夜了，記得不要疲勞駕駛。