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學霸大叔轉戰AV當男主角！　300天狂拍250部「海撈4400萬元」

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲山下崇博年薪優渥，但迷戀性愛甚至下海拍AV撈錢，全程無套真槍實彈。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

學霸博士山下崇博出社會後擔任產業技術綜合研究所主任研究員，雖然年薪高達875萬日圓（約新台幣215萬元），但仍因不滿足決定私下進軍AV產業海撈一筆。由他擔任AV男優，小三擔任攝影，再以高價片酬邀來各地風俗女子出演，入行10個月共上架250部影片，獲利約1.8億日圓（約新台幣4420萬元），但在11月時遭到茨城縣警方逮捕。

日本《周刊文春》報導，外貌普通的山下崇博年輕時從富山縣的明星高中畢業，進入東京大學一路攻讀並拿到博士學位，出社會擔任主任研究員也享有優渥的年薪；然而40歲的他平時和家人住在筑波市的妻小分居，自己則在東京和小三大搞城市偷情，之後兩人更一起合作打拚AV事業，他白天研究晚上拍片，小三則負責擔任攝影的角色。

據了解，山下起初是沉迷於多人雜交性愛派對，並在縱慾過程中得知AV產業的相關內幕資訊，相當感興趣的他於是決定在2017年底開始自製AV。起初事業顛簸，靠著雜交派對的召集人幫他找來外型姣好的女性拍攝後，他的個人品牌才有了代表作後事業從此起飛，平均每周上架2到3部影片，並暱稱「受孕男人（孕ませマン）」在平台FC2上銷售，單片售價為6000至1萬日圓（約新台幣2500元）。

山下事業鞏固後，招募女優方式主要從推特和風俗店兩個管道而來，以「全戲真槍實彈演出」為拍攝條件，拍攝一次為10萬日圓到20萬日圓（約新台幣5萬元）的價格吸引女性。光是2020年12月到今年9月內，山下就上架約250部作品，相當於1.2天就上架一支新作品，總營業額高達1.8億日圓，扣掉FC2抽成和其他成本後，純利潤仍高達1億日圓（約新台幣2500萬元）。

AV達人一劍浣春秋表示，日本AV片商應該覺得相當氣憤，砸大錢養女優、工作人員拍片，結果一個半路上出的「受孕男人」竟把市場攪和成一團亂，因此其實很多正牌片商都希望這些FC2賣家都被抓，否則像山下這樣的人多出幾個，片商恐怕就要倒好幾間。

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