陸選手抱摔對手挨批「不講武德」 賽後發文：打日本還還需規則？

記者魏有德／綜合報導

大陸選手玄武18日在湖北武漢舉辦的一場自由搏擊比賽上，採取「符合拳賽規則」的抱摔動作，打敗日本前WBO（世界拳擊組織）蠅量級世界拳王木村翔。賽後，玄武將KO影片上傳網路，還留言稱，「中國打日本還需要規則嗎？他不死我睡不著覺啊！」引起大陸拳界及網友撻伐，稱其「不講武德」、「中國搏擊的恥辱」。

▲大陸自由搏擊選手玄武在比賽中抱摔日本對手挨批。（圖／翻攝微博，下同）

《觀察者網》報導，場邊裁判張旭解釋稱，臨開賽他才被口頭告知對決方式為「中國功夫VS日本拳擊」，允許摔法，但就這一規則沒有明確要求和限制。日本選手木村翔賽後也表示，賽前合約是拳擊規則，兩人上場時都穿戴著拳擊裝備，其助理則稱，比賽後才得知規則變更。

這場在武漢舉行的「漢武傳奇之翔武爭霸」世界搏擊爭霸賽，由WBO前世界冠軍、日本蠅量級世界拳王木村翔與大陸格鬥選手玄武對戰。宣傳海報上寫明該活動是由WBU世界拳擊聯盟、WKF世界自由搏擊聯合會以及中國國際綜合格鬥聯合會聯合主辦。

根據比賽畫面顯示，第一回合裡玄武便多次將對手推倒在地，看似佔盡上風，待第二回合開始不久，玄武突然發難，將木村翔抱起後將其重摔在地，木村翔助理也趕緊跳進擂台宣布退賽，由玄武被判定獲勝。

賽後，WBU世界拳擊聯盟、WKF世界自由搏擊聯合會以及中國國際綜合格鬥聯合會均否認為該賽事的主辦方，並保留追究法律責任的權利。日本3大拳王也集體表達不滿，認為玄武犯規傷人，就連大陸搏擊圈的知名選手、賽評也出面指責玄武及主辦方是「中國搏擊的恥辱」，用「愛國」包裝自己，為出名炒作民族情緒，網友更是發文圍剿，稱玄武是「不講武德的混子」。