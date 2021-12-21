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從「最愛湯圓口味」測感情觀！花生＝隨時能找到人排遣寂寞

▲▼湯圓。（圖／Unsplash）

▲你喜歡吃芝麻、花生還是鹹肉口味的湯圓呢？（示意圖／Unsplash）

文／月老銀行

天冷來碗暖呼呼的湯圓，門牙咬破Q彈的麵皮，裡頭融化的餡料像火山爆發的岩漿，甜的讓舌尖幸福。傳統的湯圓遇上五花八門的餡料，擄獲一票嚐鮮的饕客，看似惡搞挑戰味蕾極限，想不到老食物竟然激盪出新滋味：「比預期好吃耶！」

吃是這麼一回事：別人說得天花亂墜，不如親口品嚐，好吃與否，自己最清楚。這跟愛情多像！總是要赴湯蹈火後，才明白上的是刀山or油鍋，或者一帆風順航行無礙。一顆煮到白胖胖的湯圓從外頭是很難揣測它的口味，吃了才曉得，這也像愛情。

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吃了這麼些年湯圓（愛情扑街許多次），培養一套屬於自己的偏好，狂粉、尚可、絕不入口，那是你才懂的心理優先學。同理運用在湯圓內餡也能捕捉你嚮往的愛情的輪廓，你喜歡什麼餡料的湯圓呢？透析愛情觀（觀察戀人未滿的對象的地雷），吃，豈止於吃，還能看穿不足外人道的秘密喲～

選擇你最愛的口味

1.芝麻
2.花生
3.草莓
4.奶茶
5.抹茶
6.鹹肉
7.巧克力
8.牛奶糖

▲▼桂冠X台灣森永製菓聯名推「森永牛奶糖包餡小湯圓」。（圖／記者蕭筠攝）

▲從愛吃的湯圓口味，竟能測出一個人的感情觀。（示意圖／記者蕭筠攝）

【解析】

→芝麻
老派老情人士～別人看你如霧裡看花，覺得神秘難以親近，其實你超級騷包的！本身濃醇香到極點，而且非常甜。嗜甜者往往渴望「被愛」，然而現實世界往往沒有王子公主的Happy Ending，不如透過吃吃吃彌補遺憾。一旦有人愛上你，那人便如螞蟻絕不輕言放棄，因他看見你獨有的魅力。彼此要是情投意合，通常能甜滋滋地走到最後。

→花生
你處世圓滑，對朋友和情人一視同仁，主要是怕「不被需要」。煮到軟綿的花生入口即化，沙沙的口感令你意猶未盡，這種殘留舌尖的感覺使你存在。盼望各種「愛」包圍住你，有點不甘寂寞，你隨時能找到人排遣寂寞，然而在愛情上容易顧此失彼：真正的愛情被友情耽誤了，因為你分不清自己究竟需要的是哪種情感。和你在一起無需旁敲側擊的揣測心思，愛上了便會毫無保留地狂戀。

→草莓
冬季盛產的草莓酸酸甜甜，一顆接一顆令人欲罷不能。其酸，意味你對擇友、擇偶對象還挺挑惕的，心裡的那把尺不會因為旁人美言有所更改，明顯擺在那，符合標準再說。但甜又中和這股凌人氣勢，無論是霸道總裁or冰山美人依然有軟肋，受不了甜言蜜語的奉承，多說幾句就害羞了。在愛情世界裡非常專一，你又不會屈居弱勢，跟你交往得學會應對進退的眉角。

→奶茶
台灣手搖飲經典中的經典，結合牛乳的醇厚＆紅茶的澀，代表你天性如水，裝在什麼容器就會成為什麼模樣。備受周圍親友信賴，你個性特別外向、好相處，樂於伸出友誼之手，桃花通常無意間綻放了而不自知。和你交往心情愉悅，花樣特多，堪稱浪漫調情高手；且充滿創意，戀愛談得轟轟烈烈，毫不冷場。因為太熱情了，時間的分配要注意，別冷落另一半了。

→抹茶
明明是清淡的茶，變成甜點餡料後原先不敢嘗試的食物，都勇於一吃了！你是個喜歡「慢慢來」的饕客，絕不斷言好壞，在你的世界觀裡居高臨下俯視，掌握全場，是自帶光環的佼佼者。愛慕者眾多，接近你一步，你後退一步，需要時空間思索：「這人是真心的嗎？」畢竟你不會輕易把心掏出，遇到真愛（通常是喜歡慢活，仔細品味生活細節的人），能為對方做出連朋友都跌破眼鏡的改變。

▲▼全聯冬至湯圓。（圖／全聯提供）

▲鹹肉湯圓口味也深受消費者喜愛。（示意圖／全聯提供）

→鹹肉
與其說是傳統，不如說是「有原則」較準確。你的理性面催促著快快快，過於積極，被你追的對象受寵若驚（太突然的突襲了）；追你的對象疲於奔命（力道不夠get不到）。因為你是個公認的好人好事代表，大家有任何疑難雜症全找你訴苦，耳朵傾聽不夠，還一肩扛起能幫就幫，把自己搞得好累。你的交往對象得有強大的心臟，忍受不時炸毛的小事，愛情世界中請為對方清出一塊空地，讓他覺得值得被愛。

→巧克力
單吃可以，變成湯圓內餡實在太衝突！性格上你喜歡「越界」，越是陌生就去熟識、越是平淡就來刺激，完全是個好奇寶寶哇！跟你談戀愛像坐雲霄飛車，創意有趣，四處趴趴走，想必該拍的網美照累積不少。但你情緒異常敏感，太關注愛情，對方稍微「撩撥」一下，哪怕是開個小玩笑，你的心就受傷了。

→牛奶糖
赤子之心，寧可復古，不趕流行。你對於愛相當的老派，或者說停留在「純真」的階段。愛慕者大舉進攻城牆反倒讓你倒胃，你喜歡一封手寫情書的溫度，走文青散冊路線，慢慢走慢慢摸索；相反的，被牛奶糖人追求時，得花不少時間適應。關於愛，你求的是心理穩定，把感情寄託在沒有地震帶的地方，蝸速蓋著愛巢。雖然很慢，一磚一瓦都相當「純粹」，那些磚瓦的成分盡是愛意。

《品嚐的科學》作者提及你不可能天天吃漢堡、炒飯、羹麵，就算免費吃到飽，吃到一定程度胃會啟動荷爾蒙阻止大腦釋放歡愉的激素。可是，甜食不在此範圍，幾個胃都不夠裝，故俗話說「甜點是女人的第二個胃」（男人也是有必吃飯後甜點的）甜的食物就像提供空虛的靈魂無盡的愛，透過不同類型的糖，安慰孤單的心情。湯圓心理學以此而生，在這冷冷的冬季，許多跨界聯名的奇葩湯圓即將出爐，你準備好過冬了嗎？

本文經授權轉自：月老銀行-單身俱樂部

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