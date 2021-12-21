12月寒流來襲　三菱電機除濕機讓你出門一樣輕鬆百搭

圖、文／三菱電機提供

ME子簡介

三菱電機ME子

日本家電新秀，真感情才是ME子style

擋不住寒流，連計劃都要泡湯？

濕濕冷冷的寒流真叫人頭痛，不只早上起床難上加難，連洗好的衣服都一直曬不乾，眼看著跟朋友約好的時間就快要到了，偏偏沒有一件適合赴約的衣服能穿，這下該趕緊用吹風機吹乾嗎？還是硬著頭皮濕身苦撐一回？還是索性爽約，爬回床上追劇躲被被？

夜間乾衣模式，一覺天亮，一夕乾爽

ME子我最討厭這種情形了，為了避免遇到這樣天人交戰的困境，三菱除濕機的出現，絕對是一大救星！為什麼這麼說？那就先從夜間乾衣模式介紹起。夜間乾衣顧名思義，就是能在晚上睡覺時持續乾衣，讓你一覺醒來就有乾爽衣物可以穿，除了方便以外還有一個大優點，就是可以避免不徹底的清潔與日曬造成衣服氧化變黃，還能減少戶外有害物質的附著，讓洗好的衣服維持高水準的潔淨！

別以為夜間乾衣好像很容易！其實有很多細節要注意，像是：必須能在完成乾衣時自動停止、儲水滿時轉為送風模式，為了不干擾睡眠品質，還要保持超低運轉聲，如此一來，才能讓你在一覺到天亮的同時，一舉乾衣呀！

因地制宜的乾爽，智慧變頻的貼心

三菱電機除濕機的智慧變頻功能，也是ME子我覺得很貼心的設計喔！能因應濕度自動切換運轉強弱，並根據環境判斷出最適切的除濕程度。比如說，在有濕衣服的高濕度環境就會全速強力運轉，當整個空間濕度降低，便會切換成節能省電的運轉模式，不只可以有效除濕，還能節省電費支出，讓除濕機能夠因地制宜，用最聰明的方式，隨時保持最舒爽的狀態！

三菱電機除濕機，衣物快快乾，有約快快去

今天起，不管天氣陰天氣晴甚至寒流來襲，只要有三菱電機除濕機，就再也不用擔心衣服曬不乾的問題！免去了天人交戰的苦惱橋段，ME子我已經等不及穿上乾爽的衣服，帶上開朗無慮的心情和朋友開心出門去！

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