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CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

▲▼老翁於送醫途中反覆OHCA，救護人員持續施以CPR並使用AED，到院後成功救回一命。（圖／花蓮消防局提供，下同）

老翁於送醫途中反覆OHCA，救護人員持續施以CPR並使用AED，到院後成功救回一命。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮消防局於上月15日半夜接獲報案，吉安鄉老年男子在家中身體不適需要救護車。救護人員到達現場，發現患者躺臥床上，血壓及血氧偏低，立即給予急救準備送醫，途中發現患者OHCA，立即實施CPR及使用AED ，急救過程中患者恢復自發性血液循環，但送至醫院後再度OHCA，經醫院接手後持續急救，患者又恢復呼吸心跳，住院治療26天順利出院返家。
 
牙心肺復甦術，簡稱CPR（Cardiopulmonary Resuscitation），是一種幫無意識、無脈搏、幾乎無呼吸之患者維持腦部功能，並藉由胸外按壓之動作，讓患者恢復呼吸及血液循環之救命術。一個人失去呼吸、心跳後，若無急救措施，約4~6分鐘，腦部開始受到損傷；若大於10分鐘無給予急救，患者的腦部就會造成無法復原的損傷或死亡，每延遲1分鐘，成功率將遞減7-10％。因此，傷病患的存活是和時間和死神的賽跑。

▲▼老翁於送醫途中反覆OHCA，救護人員持續施以CPR並使用AED，到院後成功救回一命。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
AED（Automated External Defibrillator），稱為「自動體外心臟電擊去顫器」，是一台能夠自動偵測傷病患心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作的儀器，因為使用的方式相當容易，開啟機器時會有語音說明其使用方式，並有圖示輔助說明，就像使用「傻瓜相機」一樣簡單，所以，坊間稱之為「傻瓜電擊器」。
 
消防局局長林文瑞表示，及時判斷出患者是否OHCA，並立即給予急救措施是救護人員必備的技能，藉由平時不斷地精進自我，加強訓練，於出勤時才能給予民眾正確有效的急救措施，且提高存活率，使民眾能回歸正常生活。

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