陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

▲陽明山水牛群去年驚傳集體暴斃。（資料照／陽明山國家公園管理處提供）

記者呂晏慈／台北報導

陽明山國家公園去年底驚傳多達50頭水牛陸續暴斃死亡，引發各界關注。監察委員趙永清、王麗珍、賴鼎銘17日舉行記者會表示，陽管處施設刺鐵絲圍籬之決策過程流於輕率，施設和拆除經費超過230萬元，虛耗公帑，核有疏失，提案糾正陽管處。

調查報告指出，陽管處2019年底以刺鐵絲圍籬，將擎天崗地區水牛合圍於42公頃範圍內，導致109年冬季發生圍籬內水牛大量死亡事件；本次陽明山國家公園內水牛大量死亡事件，經陽管處統計，截至今年2月止，擎天崗地區死亡31頭、頂山及石梯嶺地區死亡14頭、磺嘴山地區死亡5頭，合計死亡50頭水牛。

監委指出，陽管處未徵詢專家學者、保育團體及社會大眾意見，忽略水牛於冬季有遷徙避寒的習性，耗資297萬元施設圍籬，還以帶刺鐵絲施作圍籬，之後因去年冬季發生水牛大量死亡事件，為使牛隻順利度過寒流，又耗資27萬4000元全面拆除東、南側圍籬，核算拆除之範圍內當初興建與後續拆除經費合計共230萬9000元，足見該處施設圍籬之決策過程流於輕率，致虛耗公帑，核有疏失。

監委表示，未來對於陽明山國家公園內的無主野化水牛，陽管處應從國家公園宗旨、動物福利及文化景觀等面向，持續慎審研議並進行相關研究，來決定水牛移地安置或續留，讓其適得其所，在冬季氣候不佳時，對於弱勢的水牛，基於人道關懷，允應提供緊急救護；另為避免人牛衝突事件之發生，陽管處允應持續宣導相關注意事項，強化遊客安全意識。