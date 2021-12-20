蕾神狠錘王力宏！鄉民獲「6大啟示」警惕1點爆共鳴：愛玩就別結

▲網友列出6點從王力宏身上學到的警惕。（圖／翻攝王力宏臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

王力宏出道以來，認真經營「優質偶像」人設，結婚8年期間也是愛妻形象，結果一爆出離婚，李靚蕾馬上落下多發「蕾神之鎚」，痛揭男方長年冷暴力、約炮召妓等行徑，以核彈級爆料炸毀王力宏。就有網友在PTT的Gossiping板上貼文，點出6點王力宏帶給大家的啟示，話題引發熱議。

這位網友以「homhom給了大家哪些警惕？」為題問卦，文中點出6點，包括「1.手機要各種加密APP，開機全都加密，不使用時要放保險箱鎖好」、「2.不要寫筆記」、「3.不要亂內射」、「4.財產協議要簽之外，還要加簽保密協議，違反者須巨額賠償」、「5.吃魚喝茶只能是心中永遠的小秘密」、「6.沒事不要亂結婚」。

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貼文一出，其他人紛紛開酸補充，「不要去諮商，反而會被心理師戳破」、「不要把老婆當生小孩工具」、「沒事不要亂立做不到的人設」、「不要違反防疫規定」、「不要說謊，越補越大洞，最後還是要面對」、「叫自己爸媽不要來亂」、「凡事以最快速度道歉。」

不少人則是對一點最有感，「6有顧好前面通通不用管」、「6啦！你不結婚愛怎麼玩都不會有人攻擊你」、「還沒想進入婚姻。婚別亂結」、「要玩就不要結」、「6，不結婚可以避開以上所有麻煩事」、「絕對是不結婚啊」、「6守住，其它怎樣都無所謂」、「愛玩要玩就不要結婚、不要設好男人的人設。」