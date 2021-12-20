李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網友分析「懲罰程度最嚴格！」

▲王力宏形象完全崩壞，已宣布暫時退出演藝圈。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

王力宏接連多日被前妻李靚蕾爆料，偶像形象已完全崩壞，兩岸網友也難得意見一致開砲。另外，更有大陸網友分析，李靚蕾會選在微博上撕王力宏，是因為大陸對「劣跡藝人」的懲罰程度最嚴格，幾分鐘內轉發就能上千上萬，同時也不用擔心「王家背景」的影響力。

大陸網友「時代尖兵」表示，李靚蕾為何選擇在大陸微博上撕王力宏，因為只有大陸對劣跡藝人的懲罰程度最嚴格，微博上吃瓜群眾的量又大，深夜在微博發帖，擴散速度都相當驚人，幾分鐘內轉發就上千上萬。

▼大陸網友發文分析。（圖／翻攝微博）



時代尖兵還說，不但有上述的因素，下面的配圖是台灣網友挖出的王家背景，王力宏祖上從民國時期就是名人，大陸解放後，王家去了台灣也是政商屆的上流，「李靚蕾要在台灣人用的主流社交媒體發聲，估計早被資本控制得反轉了。」

而時代尖兵所貼出的附圖，則是政大教授彭明輝的貼文，該貼文指出，王力宏的外舅公是中研院院士許倬雲、奶奶是海軍少將許鳳藻的女兒許留芬、表叔是知名音樂人李建復。

許多網友也在下方留言附和，認同時代尖兵的推論，「看吳亦凡就知道，留在大陸說不定都被抓去關了。」「當時王力宏人就在大陸，發在微博上直接把他逼回來了！」「光看廠商態度就知道了，大陸的半夜馬上就切割，完全不敢沾劣跡藝人。」

不過，也有網友指出，李靚蕾其實不只在微博上爆王力宏的料，在Instagram上也同樣有爆料，可能是大陸網友上不了Instagram，才以為李靚蕾只選在微博上爆料。

▼李靚蕾在微博上使用簡體字爆料。（圖／翻攝微博）

