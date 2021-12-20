　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網友分析「懲罰程度最嚴格！」

▲王力宏。（圖／翻攝自微博）

▲王力宏形象完全崩壞，已宣布暫時退出演藝圈。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

王力宏接連多日被前妻李靚蕾爆料，偶像形象已完全崩壞，兩岸網友也難得意見一致開砲。另外，更有大陸網友分析，李靚蕾會選在微博上撕王力宏，是因為大陸對「劣跡藝人」的懲罰程度最嚴格，幾分鐘內轉發就能上千上萬，同時也不用擔心「王家背景」的影響力。

大陸網友「時代尖兵」表示，李靚蕾為何選擇在大陸微博上撕王力宏，因為只有大陸對劣跡藝人的懲罰程度最嚴格，微博上吃瓜群眾的量又大，深夜在微博發帖，擴散速度都相當驚人，幾分鐘內轉發就上千上萬。

▼大陸網友發文分析。（圖／翻攝微博）

▲▼李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網友分析「懲罰程度最嚴格！」。（圖／翻攝微博）

時代尖兵還說，不但有上述的因素，下面的配圖是台灣網友挖出的王家背景，王力宏祖上從民國時期就是名人，大陸解放後，王家去了台灣也是政商屆的上流，「李靚蕾要在台灣人用的主流社交媒體發聲，估計早被資本控制得反轉了。」

而時代尖兵所貼出的附圖，則是政大教授彭明輝的貼文，該貼文指出，王力宏的外舅公是中研院院士許倬雲、奶奶是海軍少將許鳳藻的女兒許留芬、表叔是知名音樂人李建復。

許多網友也在下方留言附和，認同時代尖兵的推論，「看吳亦凡就知道，留在大陸說不定都被抓去關了。」「當時王力宏人就在大陸，發在微博上直接把他逼回來了！」「光看廠商態度就知道了，大陸的半夜馬上就切割，完全不敢沾劣跡藝人。」

不過，也有網友指出，李靚蕾其實不只在微博上爆王力宏的料，在Instagram上也同樣有爆料，可能是大陸網友上不了Instagram，才以為李靚蕾只選在微博上爆料。

▼李靚蕾在微博上使用簡體字爆料。（圖／翻攝微博）

▲▼李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網友分析「懲罰程度最嚴格！」。（圖／翻攝微博）

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
當渣男還諷王力宏「答案揭曉」　超扯黑歷史全被挖
唐綺陽轟王力宏「還在演好人」　抓道歉文5逃避重點
酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈亡
王力宏形象全毀「PR值剩多少？」　網揭1關鍵超殘酷
偷吃渣驚句！盤點十大「時間管理大師」最扯是他
王力宏崩！美女作家急喊「音樂才子最後希望」：別連你也塌
王力宏道歉文被抓包「偷抄作業」！　對比圖笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網友分析「懲罰程度最嚴格！」

陸選手抱摔對手挨批「不講武德」 賽後發文：打日本還還需規則？

陸「帶貨女王」薇婭逃漏稅28億元　被官方通報追罰58億元！

濮陽黃河灘地出現「巨龍圖騰」 水位下降成大自然畫布

暫退演藝圈還不夠　陸官媒：王力宏失德藝人「必須涼！」

談好友王力宏..林書豪「無奈苦笑」　公關阻採訪媒體見面會快閃

女網友約炮後癲癇發作！渣男怕麻煩「丟包草叢」害她慘死

立法會選舉投票率創新低　林鄭：走正確軌道可實現「普選特首」

湖北高速橋90度側翻釀4死8傷　匝道砸車頭傷者：開快2秒就沒命了

港立法會選舉投票率30.2％創新低　比上屆220萬有效票近乎腰斬

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網友分析「懲罰程度最嚴格！」

陸選手抱摔對手挨批「不講武德」 賽後發文：打日本還還需規則？

陸「帶貨女王」薇婭逃漏稅28億元　被官方通報追罰58億元！

濮陽黃河灘地出現「巨龍圖騰」 水位下降成大自然畫布

暫退演藝圈還不夠　陸官媒：王力宏失德藝人「必須涼！」

談好友王力宏..林書豪「無奈苦笑」　公關阻採訪媒體見面會快閃

女網友約炮後癲癇發作！渣男怕麻煩「丟包草叢」害她慘死

立法會選舉投票率創新低　林鄭：走正確軌道可實現「普選特首」

湖北高速橋90度側翻釀4死8傷　匝道砸車頭傷者：開快2秒就沒命了

港立法會選舉投票率30.2％創新低　比上屆220萬有效票近乎腰斬

CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

雲林「稻草酸菜文化季」12／25登場　有大型捲心酥、可愛稻草迷宮

2個月天使小黑柴「抽血抽到睡著」　瞇眼靠針筒微笑...網萌暈羨慕

別只是吃湯圓！冬至8招開運法曝　命理師：財運、桃花旺到明年

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

買房請避開！這6種風水煞氣易破財、招來血光之災

琢磨離壘距離多一點　林立拿盜壘王是緣份

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

國1彰化員林段拓寬12／22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

減肥停滯期是「身體保護機制」　3招繼續瘦、減重不灰心

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

大陸熱門新聞

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏痛批

王力宏毀滅！　學生半夜哭改論文

王力宏人設崩塌　陸中紀委：藝人違法失德必究

23歲OL上班途中失蹤8天　遺體從河裡打撈上岸

暫退演藝圈還不夠　陸官媒：王力宏必須涼

25歲妹PO影片賣身救父：誰給錢就嫁他

王力宏人設毀滅　博主列「四大洗白方案」救名聲

李靚蕾「蕾神之鎚」猛攻　他3點分析：王力宏不會道歉　

媽媽難得下廚　女兒吃完食物中毒送醫

Yumi微信截圖遭疑造假 陸博主實測：9年前對話紀錄真能找回

談好友王力宏...林書豪「無奈苦笑」

環時記者再公布彭帥新影片 盼平息外界疑慮

陸「帶貨女王」薇婭逃漏稅28億元

李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網分析

更多熱門

相關新聞

吃瓜「蕾神、宏宏」長知識　離婚爭產這個「請求權」有年限

吃瓜「蕾神、宏宏」長知識　離婚爭產這個「請求權」有年限

王力宏與前妻李靚蕾婚變後，爆出一系列大瓜讓鄉民沸騰，王力宏發布過戶4億元豪宅「吾疆」之後再登上熱搜版面。律師提醒，從新聞中學習相關法律知識，尤其是離婚的「剩餘財產分配請求權」是民眾要自行行使之權利，須在法定時間內請求，否則他方可以主張時效抗辯。

她點名「音樂才子最後希望」：別連你也塌

她點名「音樂才子最後希望」：別連你也塌

鳳梨莫名也中「渣男密碼」　傻眼開譙網笑翻

鳳梨莫名也中「渣男密碼」　傻眼開譙網笑翻

哥大校友出面背書李靚蕾學歷　爆王力宏放假消息

哥大校友出面背書李靚蕾學歷　爆王力宏放假消息

網抓包王力宏道歉文「偷抄作業」！　笑翻：給公關費

網抓包王力宏道歉文「偷抄作業」！　笑翻：給公關費

關鍵字：

王力宏李靚蕾退出演藝圈暫退演藝圈必須涼失德藝人劣跡藝人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面