王力宏崩了！兩性作家急呼叫「音樂才子最後希望」：別連你也塌

▲王力宏一崩壞，兩性作家懇求周杰倫「繼續聽媽媽的話」。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／鄺郁庭報導

李靚蕾近日落下多發「蕾神之鎚」，痛揭王力宏長年冷暴力、約炮召妓等行徑，以核彈級爆料炸毀「優質偶像」形象，讓網友一片震驚，粉絲更是崩潰不已。兩性作家「柳喪彪」也忍不住在粉專貼文，點名「音樂才子最後希望」，真心懇求「不要連你也塌，我們都不知道該聽誰的歌了」，讓網友笑翻。

「#周董是我們最後的希望！」柳喪彪20日上午在粉專「喪彪 ‧ 柳飄飄。」發文，提到幾個音樂才子都出包了，相比起來，周董媽葉惠美的教育還是比較成功的，至少周杰倫目前看起來都還扛得住。

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接著，她以開玩笑的語氣懇求道，「希望周董繼續聽媽媽的話，奶茶多喝沒關係，胖點就胖點了；專輯出不出無所謂，反正現在的也沒以前好聽（喂），我們靠你以前那些歌還能過得下去。」就是拜託不要「連你也塌」，否則大家真的都不知道該聽誰的歌了。

▲周杰倫和昆凌婚姻生活相當甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

不過，不只柳飄飄，早在王力宏一爆的時候，周杰倫的社群帳號就被洗版，名字還爬上微博「關鍵字熱搜」，因為許多粉絲紛紛跑去聲援「撐住」，「你可不能塌！ 你塌了我就不活了！」

42歲的天王周杰倫與昆凌結婚後，育有女兒小周周（Hathaway）和兒子小小周（Romeo），近年來漸漸把重心放在家庭上，經常在粉專、社群帳號曬恩愛，是外界公認演藝圈的模範夫妻。