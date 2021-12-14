嘉藥休閒神射手黃新為　勇奪全國大專校院飛鏢聯賽冠軍

▲嘉南藥理大學休閒保健管理系黃新為同學，參加2021年度全國大專校院飛鏢聯賽，拿下個人賽冠軍，成績優異，值得喝采。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學休閒保健管理系黃新為同學，參加2021年度全國大專校院飛鏢聯賽，從分組預賽開始和來自全國32名各校代表隊同學較勁，經過激烈分組淘汰賽，最後脫穎而出拿下個人賽冠軍，成績優異，值得喝采！

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黃新為同學熱愛射飛鏢，為了能讓更多有興趣同好加入，主動向嘉藥申請成立「飛鏢社團」並擔任社長，不只利用學校健身房飛鏢場地和社員切磋技術，並引介專業教練到校來指導，逐步培養社團成員飛鏢實力，除在社團養成實力外，他也經常組隊參加全國各項飛鏢競賽來增加社團對外交流機會，體驗比賽競技樂趣的同時，也挑戰自已在競技場潛能。

黃新為細數從他接觸飛鏢到成立社團，課餘時光與社團同好一起練習，建立比賽自信心，更加確認自己對飛鏢的熱愛，累積了多次比賽經後，不只強化手、眼及身體協調的穩定性，也從失敗過程中改進技術、培養抗壓性及樂觀正面心態，一路以來，同學的鼓勵與老師的支持都讓他能自在地擁抱理想，才有這次的收穫。

嘉藥休閒系主任吳濟民表示，該系近年來鼓勵學生參加多元類型的休閒活動競賽，讓學生從中認識自己在相關技能的優缺點，藉此由競賽建立積極正向的人格和健康體魄。健身風氣近幾年來逐漸受到重視也成為學生選擇就業的熱門市場，嘉藥休閒系上更開設相關課健康促進課程，培育學生專業知能，推動專業證照，對學生未來投入健身房、運動中心等相關產業，可以順利接軌達到畢業即就業的教育目標。